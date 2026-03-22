SCI DI FONDO / A Santa Caterina Valfurva: Barale 10° ai FESA Games, Laurent 6ª e Ticcò trionfa nella FESA Cup

FESA Games

Un "marzo pazzerello" con nevicate e sprazzi di sole ha fatto da sfondo all'individuale in tecnica classica dei FESA Games a Santa Caterina Valfurva. Nella U16 maschile dominio francese con Nohe Boyer (25'04.5), seguito dallo svizzero Dario Spadin (+11.9) e dal transalpino Gabriel Gaudin (+15.7). Bene gli italiani Federico Castelletti (5°) e Gabriele Carrara (7°, fresco campione italiano U16). Nella U18, altra vittoria francese con Victor Lafrasse (28'13.6), davanti al connazionale Lilian Jaussaud (+37.2) e allo svizzero Julien Rossier (+39.6). In chiave azzurra buon 7° posto per Thomas Maestri, mentre il piemontese Giacomo Barale chiude 10° recuperando posizioni nel finale.

[Giacomo Barale]

In campo femminile, la francese Manon Pradel Mayer si impone nella U16 in rimonta (17'26, +15.5 sulla svizzera Pittier), mentre nella U18 è la svizzera Lina Brundi a dominare (27'56.6, +57.7 sulla connazionale Froelich). Tra le italiane, Lucia Broggini è 9ª nella U18; nella U16 la cuneese Lucia Delfino chiude 20ª.

FESA Cup

Nella 10 km femminile senior trionfa Martina Di Centa, che comanda dall'inizio e chiude in 28'10.7 con 10.7 secondi sulla tedesca Veit. Sesto posto per la piemontese Beatrice Laurent (+59.9). Tra le U20 vince la tedesca Sarah Hofmann, con l'azzurra Vanessa Cagnati quarta a un soffio dal podio.

Al maschile, Daniel Pedranzini si impone tra gli U20 con autorità (25'30.4), lasciando il francese Cottaz a +28.5. I piemontesi Edoardo Forneris e Alessio Romano chiudono rispettivamente 33° e 36°. Nella 10 km senior è festa azzurra con la doppietta Ticcò-Matli: Giovanni Ticcò vince in 25'23.1 con appena otto decimi su Gabriele Matli. Dodicesimo Davide Ghio (+45.9).