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Laurent Beatrice in azione alla FESA Cup di Santa Caterina
SCI DI FONDO / A Santa Caterina Valfurva: Barale 10° ai FESA Games, Laurent 6ª e Ticcò trionfa nella FESA Cup
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Sport | 22 marzo 2026, 08:49

SCI DI FONDO / A Santa Caterina Valfurva: Barale 10° ai FESA Games, Laurent 6ª e Ticcò trionfa nella FESA Cup

Weekend intenso sulle nevi valtellinesi tra FESA Games e FESA Cup: il piemontese Barale chiude in rimonta nella U18 classica, mentre tra i senior doppietta azzurra nella 10 km con Ticcò e Matli. Pedranzini domina tra gli U20

Laurent Beatrice in azione alla FESA Cup di Santa Caterina

Laurent Beatrice in azione alla FESA Cup di Santa Caterina

FESA Games

Un "marzo pazzerello" con nevicate e sprazzi di sole ha fatto da sfondo all'individuale in tecnica classica dei FESA Games a Santa Caterina Valfurva. Nella U16 maschile dominio francese con Nohe Boyer (25'04.5), seguito dallo svizzero Dario Spadin (+11.9) e dal transalpino Gabriel Gaudin (+15.7). Bene gli italiani Federico Castelletti (5°) e Gabriele Carrara (7°, fresco campione italiano U16). Nella U18, altra vittoria francese con Victor Lafrasse (28'13.6), davanti al connazionale Lilian Jaussaud (+37.2) e allo svizzero Julien Rossier (+39.6). In chiave azzurra buon 7° posto per Thomas Maestri, mentre il piemontese Giacomo Barale chiude 10° recuperando posizioni nel finale.

[Giacomo Barale]

In campo femminile, la francese Manon Pradel Mayer si impone nella U16 in rimonta (17'26, +15.5 sulla svizzera Pittier), mentre nella U18 è la svizzera Lina Brundi a dominare (27'56.6, +57.7 sulla connazionale Froelich). Tra le italiane, Lucia Broggini è 9ª nella U18; nella U16 la cuneese Lucia Delfino chiude 20ª.

FESA Cup

Nella 10 km femminile senior trionfa Martina Di Centa, che comanda dall'inizio e chiude in 28'10.7 con 10.7 secondi sulla tedesca Veit. Sesto posto per la piemontese Beatrice Laurent (+59.9). Tra le U20 vince la tedesca Sarah Hofmann, con l'azzurra Vanessa Cagnati quarta a un soffio dal podio.

Al maschile, Daniel Pedranzini si impone tra gli U20 con autorità (25'30.4), lasciando il francese Cottaz a +28.5. I piemontesi Edoardo Forneris e Alessio Romano chiudono rispettivamente 33° e 36°. Nella 10 km senior è festa azzurra con la doppietta Ticcò-Matli: Giovanni Ticcò vince in 25'23.1 con appena otto decimi su Gabriele Matli. Dodicesimo Davide Ghio (+45.9).

cs

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