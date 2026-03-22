VOLLEY / Centallo vince ad Alba e consolida la classifica: tre set a zero contro la Pgs El Gal

Sabato 21 marzo si è giocata la ventesima giornata del campionato regionale femminile di serie D di pallavolo e per la formazione del Centallo Volley il calendario propone la trasferta ad Alba, contro la Pgs El Gal.

All’interno del noto Palalanghe, davanti ad un discreto pubblico, le Centallesi affrontano la quinta forza del campionato e per mantenere la posizione in classifica devono per forza fare risultato.

La gara si sviluppa su tre set, tutti vinti dalle rosso blu, con il primo ed il terzo aventi storia analoga: equilibrio fino a metà parziale e poi è sempre Centallo a fare lo strappo decisivo per chiudere la frazione.

Nel secondo set invece, capitan Giordano e compagne partono subito aggressive, lasciando poco alle padrone di casa, che, seppur continuando a giocare con intensità, si fermano a 12 punti.

“In settimana avevamo preparato bene questa gara e le giocatrici hanno saputo interpretarla al meglio. Data la mia giornata di squalifica (vissuta in tribuna), in panchina il mio vice Marchisio ha gestito bene tutte le situazioni, testimonianza di un gruppo compatto e coeso. Ora lavoro in previsione di un’altra trasferta complicata; sabato prossimo a Pinerolo.”

Prossima gara, sabato 28 marzo alle ore 18 a Pinerolo contro il Monviso Volley.

Palleggiatrici: FANTINI Jessica, PEANO Anna; Centrali: ROASIO Beatrice, BOLLA Giulia; Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Schiacciatrici: LAMBERTO Erica, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA

Parziali di gara :

(21-25, 12-25, 20-25).