NUOTO / Il Centro Sportivo del Roero domina i Regionali FISDIR ad Asti

Domenica 22 marzo la piscina comunale di Asti è diventata palcoscenico di una prestazione dominante per il Centro Sportivo Roero ai Campionati Regionali di Nuoto FISDIR e Trofeo Flavio Rossi. La delegazione di 14 atleti ha conquistato decine di medaglie e centrato 6 tempi limite per i Campionati Italiani Assoluti FINP con Susani, Nasi e Secchi, aprendo scenari nazionali di alto livello.

Kelly Gallesio si è laureata campionessa regionale nei 50m stile libero II2 F e nei 50m dorso II2 F; Giorgio Biolato ha trionfato nei 100m misti II1 M; Daniele Tilatti nei 50m rana HF; Tiziana Fragoletto nei 50m stile libero promozionale F. Oro anche per la staffetta CSR 4x50 mix II1 M + HF (Armando F., Biolato G., Di Biase G., Sula W.), Alice Secchi nei 400m stile libero HF, 200m misti HF e 50m s.l., Artem Lorenzo Nasi nei 100m e 50m stile libero HF, Paolo Cassini nei 25m stile libero promozionale M, Giorgia Susani nei 200m stile libero HF-100 s.l.

Argenti per Giovanni Di Biase (100m, 50m stile libero e 50m dorso II1 M), Gabriele Marcarino (100m stile libero HF), William Sula (100m rana II1 M), Giorgia Mastantuoni (50m e 100m stile libero HF), Tiziana Fragoletto (50m dorso promozionale F), Greta Truc (200m stile libero HF). Bronzi a Francesco Armando (50m stile libero e dorso II1 M), Giorgio Biolato (50m stile libero e rana II1 M), Gabriele Marcarino (50m stile libero HF), Daniele Tilatti (50m stile libero HF), William Sula (50m dorso promozionale F), Greta Truc (100m stile libero HF, 50m dorso e rana HF), Giorgia Susani (50m dorso HF).

Prossimo obiettivo i Campionati Italiani Giovanili FINP e FISDIR a Cervia dal 18 aprile, evento nazionale visibile in diretta streaming. I tecnici Giulia Garzia, Valentina Canesso, Andrea Gallone e Lorenza Bar sottolineano la crescita del gruppo, ringraziando le famiglie per il supporto costante. La società plaude alla dedizione degli atleti, simbolo di agonismo e valori inclusivi.