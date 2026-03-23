KARATE / Josai Cuneo brilla al Campionato Regionale Fesik

Da una domenica all’altra l’A.S.D. Josai di Cuneo ha vissuto un exploit doppio nel karate piemontese, esordendo con podi pesanti al Campionato Regionale Fesik e proseguendo con uno stage tecnico di alto livello.

Alla prima partecipazione con la nuova federazione, i cuneesi si sono fatti notare al PalaMaggiore di Leinì domenica 15 marzo, in un evento con 20 società e oltre 330 atleti, coinvolgendo anche bimbi di 6-7 anni in un contesto complesso ma esaltante.

Leonardo Barberis ha centrato l’argento nel kumite ragazzi (bianca-gialla-arancione, 10-11 anni, +37 kg), mentre Djeneba Cisse ha conquistato il bronzo nel kata e l’oro nel kumite ragazzi (bianca-gialla-arancione, 10-11 anni, +35 kg). Alessia Dalmasso non è stata da meno con l’argento nel kata e l’oro nel kumite ragazzi (10-11 anni, -35 kg), e Giulia Oliva ha chiuso i podi con il bronzo nel kata mini-cadetti e l’argento nel kumite (bianca-gialla-arancione, 14-15 anni, open).

Buone prove pure per Gabriele Lerda, Federico Panebianco e il quartetto esordienti Christian Dalmasso, David Dodon, Gioele Panebianco e Nathan Rossi.

Sette giorni dopo, domenica 22, Maestro Tiano Franco – responsabile tecnico della Josai – ha chiamato a raccolta giovani e cinture nere provinciali per uno stage alla palestra di Madonna delle Grazie, focalizzato sulle “tre K” del karate: kihon (tecnica base), kata (forme) e kumite (combattimento).

Ospite d’onore il Maestro Michele Ciriaco, 7° dan Fesik e docente federale di sicurezza e difesa personale, che ha trasmesso nozioni avanzate elevando ogni partecipante all’essenza del Karate-Do, la “via della Mano Vuota” che perfeziona carattere e disciplina.

“È sempre un piacere averlo – spiega Tiano Franco – perché si prodiga totalmente per far apprendere le nozioni, portando i karateka oltre il mero sport. Oggi, con maestri di altri dojo e tanti giovanissimi, abbiamo vissuto tecniche nuove come momento di divertimento, inclusione e socializzazione”.

Con l’interesse per il karate in costante ascesa, la Josai apre le porte: per info e prove gratuite contattare il 392 9447639.