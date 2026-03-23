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Attualità | 23 marzo 2026, 17:30

A Novello ripartono le mostre alla Confraternita: “Ricominciamo da 100” apre il calendario 2026

Dal 28 marzo al 12 aprile la collettiva promossa da N9velArt inaugura la nuova stagione espositiva

A Novello ripartono le mostre alla Confraternita: “Ricominciamo da 100” apre il calendario 2026

A Novello l’arte torna ad abitare uno dei suoi luoghi più riconoscibili. Con la mostra “Ricominciamo da 100”, il Comitato culturale N9velArt inaugura la stagione espositiva 2026 nella Confraternita di San Giovanni dei Battuti, rilanciando un percorso che unisce artisti, volontari e comunità.

L’esposizione, collettiva, riunisce più artisti chiamati a condividere lo stesso spazio espositivo, dando vita a un dialogo tra linguaggi e sensibilità differenti. Un’apertura simbolica, che segna la volontà di ripartire da un luogo identitario per il paese, restituendolo alla fruizione culturale.

La mostra sarà visitabile da sabato 28 marzo a domenica 12 aprile, con aperture previste ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, negli spazi della Confraternita in piazza Vittorio Emanuele.

Un’iniziativa resa possibile grazie al lavoro del comitato organizzatore e al contributo dei volontari. Un impegno condiviso che conferma il ruolo della cultura come elemento di coesione locale, capace di riattivare spazi e relazioni.

redazione

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