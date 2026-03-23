Alba, l'esposizione del pittore Franco Gotta inaugura gli uffici della NESS

Questa mattina, lunedì 23 marzo alle ore 11, doppia inaugurazione nella Città di Alba alla presenza del primo cittadino di Alba, Dottor Alberto Gatto. Inaugurato lo store axpo pulsee affidato a NEES S.r.l. , in Piazza Urbano Prunotto 4/D, azienda albese operativa nei settori della consulenza e vendita di energia, progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici e nella costituzione e gestione di comunità energetiche rinnovabili.

L'ufficio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 16,30 ed il sabato dalle 9 alle 12,30.

Inaugurata anche l'esposizione pittorica dell'artista italiano Franco gotta, le cui opere pittoriche, accompagnate dagli Aforismi dello scrittore e Aforista internazionale Fabrizio Caramagna, faranno bella mostra all'interno degli uffici NEES S.r.l.

A presenziare all'inaugurazione i titolari della società assieme all'Amministratrice delegata Susanna Sobrero e ai dipendenti della stessa.

L'artista Franco Gotta, accompagnato dallo scrittore e presentatore di Bra Pino Berrino e dal musicista e cantautore di Alba Giuliano Rigo , che saranno presenti questo giovedì sera 26 marzo 2026 al Party Privato "UNA NOTTE AL CASTELLO", a cura della società NEES S.r.l., presso le prestigiose sale del Castello di Santa Vittoria d'Alba (CN), dove verrà inaugurata l'altra personale di pittura dell'artista Franco Gotta che durerà fino al 31 agosto 2026.

Un sentito ringraziamento anche alla Signora Annarita Testa che ha fatto da "ponte" tra la società NEES di Alba e l'artista Franco Gotta.