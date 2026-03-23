Moline si veste a festa per Pasqua, ci pensano gli abitanti

Come da consuetudine da qualche anno a questa parte, gli abitanti di Moline hanno scelto di celebrare le festività pasquali curando personalmente gli addobbi della frazione. Si tratta di un’iniziativa che nasce direttamente dal cuore dei residenti, i quali si rimboccano le maniche per abbellire vie e angoli caratteristici con decorazioni a tema.
Non c'è una regia esterna, ma solo la voglia degli abitanti di rendere il proprio borgo più accogliente. Tra simboli della tradizione e dettagli creativi, Moline si trasforma grazie alla cura di chi vive il territorio ogni giorno. Un gesto semplice che racconta un forte senso di comunità e il piacere di mantenere vive le tradizioni attraverso piccoli ma significativi tocchi di festa.
Questa attenzione al decoro spontaneo conferma quanto sia profondo il legame tra le famiglie del posto, capaci di regalare a residenti e passanti un volto nuovo e festoso della piccola realtà vicese.