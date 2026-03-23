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Attualità | 23 marzo 2026, 18:52

Moline si veste a festa per Pasqua, ci pensano gli abitanti

Nella frazione di Vicoforte torna la tradizione degli addobbi pasquali curati direttamente dai residenti: un gesto semplice che racconta un borgo unito e orgoglioso delle proprie radici

Moline si veste a festa per Pasqua, ci pensano gli abitanti

Come da consuetudine da qualche anno a questa parte, gli abitanti di Moline hanno scelto di celebrare le festività pasquali curando personalmente gli addobbi della frazione. Si tratta di un’iniziativa che nasce direttamente dal cuore dei residenti, i quali si rimboccano le maniche per abbellire vie e angoli caratteristici con decorazioni a tema.

​Non c'è una regia esterna, ma solo la voglia degli abitanti di rendere il proprio borgo più accogliente. Tra simboli della tradizione e dettagli creativi, Moline si trasforma grazie alla cura di chi vive il territorio ogni giorno. Un gesto semplice che racconta un forte senso di comunità e il piacere di mantenere vive le tradizioni attraverso piccoli ma significativi tocchi di festa.

​Questa attenzione al decoro spontaneo conferma quanto sia profondo il legame tra le famiglie del posto, capaci di regalare a residenti e passanti un volto nuovo e festoso della piccola realtà vicese.

cs

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