Cooperative di comunità, a Mondovì la presentazione del docufilm che racconta un modello contro lo spopolamento

Il Comizio Agrario, l’Associazione “Strada 661 – la Pedaggera” e i “Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri” con il patrocinio di CIA – Cuneo organizzano giovedì 26 marzo alle ore 17,30 presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì

la presentazione del docufilm “Cooperative di comunità” di Cine per la terra e Associazione Strada 661 – La Pedaggera.

Una cooperativa di comunità è un'impresa orientata al benessere collettivo, dedicata alla gestione di beni comuni e servizi fondamentali per la comunità. La loro forza risiede nella partecipazione attiva dei cittadini, che attraverso un approccio democratico si uniscono per gestire attività economiche, sociali e culturali che soddisfano i bisogni reali. Questi modelli sono particolarmente efficaci nelle aree a rischio di spopolamento, contribuendo a rilanciare l’economia locale e a creare opportunità di sviluppo.

Intervengono Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario, Ettore Bozzolo dei Custodi dei Castagneti della Alpi Liguri ed Enrico Barbieri dell’Associazione “Strada 661 – la Pedaggera”.

Nel corso dell’evento verrà consegnato un simbolico riconoscimento alla Cooperativa agricola di Comunità “La volpe e il mirtillo” di Ormea per il lavoro svolto a favore del territorio ormeasco.

L’evento è gratuito.

Informazioni

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 – Mondovì comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174.42114 – Cell. 327 225 3549 (orario uffici martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12)