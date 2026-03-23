DEVIN0, a Castagnito il lancio del progetto transfrontaliero Italia-Francia sulla dealcolizzazione del vino

Sarà la sede di Vignaioli Piemontesi, in via Alba 15 a Castagnito, in provincia di Cuneo, a ospitare martedì 31 marzo alle ore 9.30 l'evento di lancio ufficiale di DEVIN0, il nuovo progetto transfrontaliero Italia-Francia dedicato all'innovazione e alla formazione nel settore vitivinicolo.

L'incontro rappresenta il primo momento pubblico di presentazione del progetto e sarà occasione di confronto tra mondo della ricerca, formazione e imprese su temi centrali per il futuro dell'enologia, in un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti climatici, evoluzione dei consumi e nuove sfide dei mercati internazionali.

DEVIN0 – Dealcolizzazione del vino fino a 0 gradi è un progetto finanziato dal Programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA per un valore complessivo di 1.360.000 euro e una durata triennale. Il progetto nasce con l'obiettivo di sostenere il comparto vitivinicolo nello sviluppo e nell'adozione di tecnologie di dealcolazione, attraverso attività integrate di ricerca e formazione rivolte a professionisti e studenti del settore.

Capofila di DEVIN0 è Apro Formazione, che oltre a occuparsi della formazione specialistica gestisce e coordina tutte le fasi del progetto e i partner coinvolti: il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Vignaioli Piemontesi sca e il Centre de Recherche et d'Expérimentation sur le Vin Rosé, partner d'eccellenza che si occuperanno della sperimentazione della dealcolizzazione parziale e totale dei vitigni.

In uno scenario in cui il cambiamento climatico incide sui processi di maturazione delle uve e sulle caratteristiche finali dei vini, mentre i nuovi trend di consumo e le dinamiche dei mercati richiedono soluzioni innovative e flessibili, la dealcolazione fino a 0 gradi rappresenta una possibile leva strategica per ampliare l'offerta e rispondere alle esigenze emergenti. DEVIN0 si inserisce come una delle risposte alle trasformazioni in atto.

Nel corso dell'evento del 31 marzo, i partner di progetto e i professionisti coinvolti illustreranno obiettivi, attività e prospettive di DEVIN0, offrendo al pubblico una visione approfondita delle tematiche al centro dell'iniziativa. Gli interventi analizzeranno il contesto di mercato e i cambiamenti nei consumi, le implicazioni dei cambiamenti climatici sul settore vitivinicolo, gli aspetti normativi, le metodologie di dealcolazione e gli approcci sperimentali adottati. Sarà inoltre dato spazio alle attività di ricerca e sperimentazione condotte su vitigni piemontesi, con particolare attenzione agli strumenti di analisi e alle ricadute concrete per le imprese del settore.

L'incontro si configura come un'importante occasione di dialogo tra ricerca scientifica, formazione e mondo produttivo, con l'obiettivo di costruire una visione condivisa sul futuro del vino e sulle opportunità di innovazione per le aziende vitivinicole del territorio.