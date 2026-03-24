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Curiosità | 24 marzo 2026, 15:18

Cento anni per la signora Pietra, festeggiata dalla famiglia e dall'amministrazione

Nata a Palermo, si è trasferita qui in Piemonte per vivere accanto alla figlia

Cento anni per la signora Pietra, festeggiata dalla famiglia e dall'amministrazione

Il Comune di Cuneo ha festeggiato mercoledì 18 marzo il traguardo dei cento anni della signora Pietra Tramuto, alla presenza della sindaca, Patrizia Manassero, e dell’assessora alla Terza Età, Paola Olivero, che hanno portato alla centenaria gli auguri dell’Amministrazione e dell’intera comunità.

Nata a Palermo, dove ha vissuto l’infanzia, la giovinezza e il matrimonio, la signora Pietra, si è trasferita a Cuneo dopo la scomparsa del marito, per vivere accanto alla figlia Girolama. 

Ha due nipoti e mantiene un forte legame con la propria famiglia d’origine: per l’occasione è arrivato da Roma anche il fratello novantacinquenne, ritratto nelle fotografie della giornata.

Donna di grande semplicità e dedizione, ha trascorso la vita occupandosi della famiglia e coltivando passioni che l’hanno accompagnata a lungo: la lettura, le parole crociate, il cucito e la televisione.

L’Amministrazione comunale rinnova alla signora Pietra Tramuto i più calorosi auguri per questo importante traguardo, simbolo di una vita intensa e ricca di affetti.

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