Bene Vagienna, la storia della Beata Paola diventa un film del regista Baudena

La comunità di Bene Vagienna annuncia un evento cinematografico unico e emozionante per il paese: la presentazione del film "La straordinaria storia della Beata Paola Gambara Costa" di Giancarlo Baudena.

La pellicola riprende appunto la storia dell’amata Beata Paola Gambara Costa, nobildonna vissuta fra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI secolo, che fu in sposa al conte Ludovico Costa. Per lei si celebra anche ogni anno in paese l’omonima Fiera della Beata Paola di Bene Vagienna.

I fatti raccontano che ai tempi la nobile caritatevole vide miracolosamente trasformarsi nel suo grembiule il cibo destinato ai poveri in rose profumate: un autentico miracolo.

L'evento, organizzato dall'associazione “Cercando il Cinema APS”, in collaborazione con la parrocchia Maria Vergine assunta e l'Amministrazione comunale, si svolgerà venerdi 27 marzo alle 21 nella sala don Giraudo di Bene Vagienna.

"Siamo onorati di poter presentare questo film che racconta la storia di una donna straordinaria, la Beata Paola Gambara Costa - afferma il sindaco Claudio Ambrogio - La sua vita è un esempio di fede, di amore e di dedizione alla comunità. Siamo grati al regista Giancarlo Baudena per aver scelto di raccontare questa storia importante per la nostra città".

"La Beata Paola è un modello di virtù e di santità per la nostra comunità - aggiunge don Antonio Bergonzo -. Il film è un'occasione per noi di riflettere sulla sua vita e sulla sua testimonianza di fede".

Il regista Giancarlo Baudena, orgoglioso di presentare il suo lavoro infine racconta: "Ho deciso di realizzare questo film per condividere con gli altri la straordinaria storia della Beata Paola Gambara Costa. La sua vita è un esempio di come la fede e l'amore possano trasformare la nostra esistenza. Spero che questo film possa essere un'iniezione di speranza e di ispirazione per tutti. Il film è un atto d'amore spontaneo, un grazie per quanto ricevuto e un invito a ricercare e a inseguire sempre nella vita valori spirituali ed umani che rendono il nostro operato degno di essere affrontato”. Cristiano Sabre