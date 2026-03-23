Un minuto di rumore per i piccoli pazienti della Pediatra: attesi centinaia di motociclisti a Cuneo

Nessuno osa nemmeno sperare di raggiungere quota 20mila motociclisti, ma il traguardo di quel numero diviso per 10 potrebbe non essere impossibile.

Perché le richieste di informazioni sono state e continuano a essere tantissime. Decine e decine di telefonate e messaggi per sapere quali siano le modalità di partecipazione e i costi, che non ci sono. Ci sono possibili partecipanti da Padova, Pavia e Prato.

Stiamo parlando dell'iniziativa lanciata da ABIO Cuneo e che si ispira alla vicenda del bambino tedesco di 6 anni, malato terminale, e al suo desiderio di avere sotto casa delle moto: 20mila quelle arrivate per farlo felice.

L'idea di Luca Giraudo, il presidente dell'associazione che fa volontariato con i bambini della Pediatria dell'ospedale di Cuneo, è solo quella di regalare un po' di serenità e leggerezza ai piccoli pazienti, che potranno assistere allo spettacolo e ascoltare il rombo delle moto dal quarto piano dell'ospedale Santa Croce. Quando? Attorno alle 10.30 del prossimo 29 marzo. Alla presenza dei Supereroi.

Le moto saranno al Movicentro. Il Movi Lounge Bar sarà aperto sia per il servizio di caffetteria che per mettere a disposizione i servizi igienici. E dovrebbe presenziare anche qualche rappresentante della giunta cittadina.

Gli ingredienti ci sono tutti. Non vuole pensare ai numeri, Giraudo. Non essendoci biglietti né alcuna forma di prenotazione, il numero di partecipanti nessuno lo potrà sapere fino alla domenica dell'evento, il prossimo 29 marzo, ma le "vibes" sono decisamente buone.

Chi avesse bisogno di saperne di più, può contattare il seguente numero: 3534753392.

Biker della Granda... cosa aspettate? I piccoli pazienti della Pediatria del Santa Croce vi aspettano per godersi un minuto di gas e rumore.