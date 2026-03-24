MOTORI / Quad, Daniel Dalmasso si impone a Chignolo Po

Il Max Land MX Raceway Park di Chignolo Po, in provincia di Pavia, comprensorio che ospita più piste, ha ospitato, nella scorsa domenica, 22 marzo, la prima prova del Campionato italiano Quad Cross Fmi, che ha visto svettare il rossanese Daniel Dalmasso, vincitore della sua categoria, la Trofeo Veteran.

A Chignolo Po, le condizioni meteo sono state ottime, con bel tempo e pista perfetta: friabile in alcuni punti e dura in altri, con qualche curva mono traiettoria, ma anche con spazi in cui poter superare, cosa non del tutto scontata, dato l’ingombro dei quad.

Nella gara riservata ai quad correvano insieme, con classifiche separate, le categorie QX1, Sport e Trofeo Veteran, nella quale era impegnato Dalmasso, che si è classificato sesto nelle prove cronometrate.

Alla partenza di gara uno Daniel non ha avuto alcun problema: scattato subito al comando, vi è rimasto sino alla bandiera a scacchi, andando a vincere indisturbato, lasciandosi alle spalle Leonardo Arzani.

Nella seconda manche una brutta partenza vede Daniel Dalmasso partire nelle ultime posizioni dalle quali, con una furiosa rimonta, riesce a risalire sino alla seconda piazza, senza riuscire però a raggiungere Leonardo Arzani, che aveva ormai un grande distacco, portandosi a pari punti con il rossanese.

[Daniel Dalmasso, con la maglia nera, impegnato, in gara due, nella sua furiosa e proficua rimonta]

Dopo le due manche di gara si è svolta una terza manche, denominata “Supercampione”, alla quale accedevano i primi sei piloti classificati delle categorie QX1 e Sport e tre della Veteran.

Il rossanese, scattato in seconda posizione di categoria, è quasi subito riuscito a sorpassare il suo diretto avversario, Arzani, aggiudicandosi la giornata e portandosi così al comando del campionato.

La classifica di giornata e di campionato della categoria Trofeo Quad Veteran FMI vede Daniel Dalmasso (Team Quad Tity and Amarenas - Suzuki) in prima posizione, seguito da Leonardo Arzani (Team Quad Tity and Amarenas - Honda), Rodolfo Salustri (Monaco - Yamaha), Maurizio Arrighi (Team Quad Tity and Amarenas - Yamaha), Fausto Pozzi (MV Gallarate - KTM) ed altri nove classificati.

“Non mi aspettavo di riuscire a vincere - ha esclamato un entusiasta Daniel Dalmasso -, pensavo di essere da terzo o quarto posto, per cui sono super soddisfatto della mia prestazione. Ringrazio tutti gli sponsor che mi permettono di portare avanti la mia passione”.