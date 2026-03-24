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Sport | 24 marzo 2026, 14:19

SCI ALPINO / Francesco Sadowski dell'Equipe Limone è campione italiano aspiranti di gigante

Il diciassettenne genovese si è imposto ad Alleghe

(foto fisi)

(foto fisi)

Il ligure Francesco Sadowski (Equipe Limone) ha vinto ad Alleghe (Belluno) il titolo italiano aspiranti di gigante. 

Al termine delle due manche sulla pista Civetta, il diciassettenne genovese ha fermato il cronometro sul 2’23″15 precedendo di 0″48 lo spagnolo Luken Garitano Iturbe, con il lecchese Giulio Paolo Cazzaniga (Sc Valchisone) terzo a 0″85 e medaglia d’argento in chiave titolo italiano. Il podio tricolore – valido anche per il Gran Premio Italia Dicoflor under 18 – è quindi completato dall’abruzzese Andrea Piccone (MM Crew Ski) che con un ritardo di 1″03 ha la meglio per il bronzo per un singolo centesimo sul padrone di casa Leonardo D’Incà (Sc Trichiana), con Gioele Cioccarelli (GB Ski Club) quinto a 1″21.

Il programma della rassegna tricolore proseguirà mercoledì 25 marzo con lo slalom maschile ed il superG femminile.

fisi

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