JUDO / Luisa Belliardo strepitosa: l'atleta della ASD Valle Maira strappa il titolo di Campionessa Italiana A2

Domenica 22 marzo è stata per Luisa Belliardo una giornata memorabile: atleta dell’ASD Judo Valle Maira, si è infatti laureata Campionessa Italiana A2. Con una grinta ed una perseveranza che la contraddistinguono fin da quando è piccola, presso il palazzetto di Leinì ha disputato le finali femminili dei Campionati Italiani A2, classe Cadetti.



Kg 57, ha vinto sei incontri, cinque dei quali per Ippon (KO tecnico). Nella Finale più combattuta è riuscita a vincere per due punti e, Campionessa Italiana A2, si è qualificata così per disputare la Finale A1:



“Ottima gara quella di Luisa - ci dice il Maestro Diego Penone - concentrata fin da subito e con grinta supera una per volta le sue avversarie, è riuscita a dimostrare la sua superiorità tecnica e tattica. Con qualche accortezza, in più fa ben sperare per la finale A1!”



Nella stessa giornata un’altra atleta ha rappresentato l’associazione: Luciano Martina. Kg52, ha vinto il primo incontro molto bene per Ippon (KO tecnico), perdendo poi il secondo per un calo di concentrazione: “Purtroppo non è stata recuperata, peccato per il secondo incontro - commenta il Tecnico Silvio Baschieri - avesse avuto la stessa concentrazione del primo poteva portarlo a casa. Martina è cresciuta tanto tecnicamente, ma le manca ancora la convinzione di quello che sa fare.”



Nella giornata precedente, sabato 21 marzo, sempre nel palazzetto di Leinì si sono invece disputate le categorie maschili. L’associazione è stata rappresentata da un atleta: Giacomo Garelli.



Kg 81, ha vinto il primo incontro per Ippon (KO tecnico), e perso il secondo incontro dopo essere stato in vantaggio fino ad un minuto dalla fine: “Una disattenzione dovuta al aver voglia di chiudere in fretta l’incontro - commenta il Maestro Diego Penone - un peccato per Giacomo che con un po’ più di calma sicuramente poteva tranquillamente accedere al podio e alla qualificazione in A1.”



Il Presidente e tutto lo staff si congratulano per gli ottimi risultati ottenuti, sottolineando come gli atleti si siano sempre allenati con costanza, ed augurano un in bocca al lupo per la meritata Finale a Luisa e Francesco, quest’ultimo qualificato di diritto per il piazzamento in Ranking.