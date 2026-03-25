Bagnasco, il maresciallo Giuliana Maria Arcuri è nuovo comandante della stazione dei Carabinieri

Dopo il lungo periodo di appassionato servizio del Lgt.c.s. Marco Bonanni, la Stazione dei Carabinieri di Bagnasco ha un nuovo Comandante, il Maresciallo Giuliana Maria Arcuri.

Palermitana, dopo aver frequentato la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze è giunta alla Compagnia Carabinieri di Mondovì nel luglio 2024, dove ha ricoperto per un anno e mezzo l’incarico di Vice Comandante della Stazione di Ceva.

Il Maresciallo Arcuri è stata salutata nel recente Consiglio Comunale dal Sindaco di Bagnasco e dall’intera comunità del territorio che ricomprende i Comuni di Perlo, Nucetto e Battifollo, che hanno formulato al nuovo Comandante il più caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro per la nuova esperienza professionale.