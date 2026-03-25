Bra si illumina di blu per la Giornata mondiale dell'autismo: dal musical al Paradriving, un programma di iniziative per l'inclusione

In occasione della ricorrenza della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, fissata per il 2 aprile, la Città di Bra promuove una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura dell'inclusione.

L’apertura del calendario di eventi sarà segnata da un gesto simbolico: accogliendo la proposta di Anci e ANVCG, nella serata di giovedì 2 aprile la facciata di Palazzo Garrone, in piazza Caduti per la Libertà, sarà illuminata di blu, colore scelto a livello internazionale per rappresentare la sindrome dello spettro autistico.

Il programma prosegue con i seguenti appuntamenti:

Sabato 28 marzo: alle ore 21 presso il Teatro Politeama, l’Oratorio Salesiano, con il patrocinio del Comune, porterà in scena un musical ispirato a "The Greatest Showman". L’opera – uno spettacolo coinvolgente di musica dal vivo, danza ed emozioni – affronta i temi dell’amicizia e del superamento delle barriere sociali attraverso l'arte performativa. Ingresso a offerta libera, con prenotazione sulla piattaforma EventBride (link diretto: https://www.eventbrite.it/e/bra-the-greatest-show-musical-tickets-1985143426427).

Giovedì 9 e venerdì 10 aprile: la città ospiterà la tappa del Paradriving, il percorso inclusivo in carrozza che collega Cuneo a Torino. La carovana arriverà in piazza Giolitti nel pomeriggio di giovedì 9 per ripartire il mattino seguente. All’arrivo, previsto intorno alle ore 17, è in programma un momento pubblico di accoglienza, con i saluti del Sindaco e dell'Amministrazione comunale e una merenda offerta, in collaborazione con il gruppo Alpini cittadino. L’iniziativa coinvolge attivamente ragazzi e ragazze che, affiancati da istruttori esperti, si cimentano nella guida degli attacchi, promuovendo autonomia e integrazione.

Le iniziative sono frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Consulta per la Disabilità, i servizi sociali e il terzo settore. “Il lavoro svolto in questi anni ha permesso di mappare un quadro complesso di esigenze, spesso eterogenee, che richiedono risposte puntuali e coordinate. L’Amministrazione comunale ribadisce l’impegno nel mantenere alta l’attenzione sulle fragilità, operando in sinergia con le associazioni del territorio per ottimizzare le risorse disponibili e garantire la continuità dei percorsi di inclusione sociale” commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alle Politiche sociali Lucilla Ciravegna.