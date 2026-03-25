Alba, per lo stadio "Manzo" una pista di atletica identica a quella di Parigi 2024

Martedì 24 marzo, il sindaco Alberto Gatto, insieme agli assessori ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio e allo Sport Davide Tibaldi, alla ripartizione Opere pubbliche e ai professionisti coinvolti, ha presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale “Augusto Manzo”, in località San Cassiano, i cui lavori sono cominciati nelle scorse settimane.

L’intervento rappresenta un investimento strategico pari a 1.510.000 euro e prevede una serie articolata di opere volte a restituire piena funzionalità e qualità a una delle principali infrastrutture sportive cittadine.

L’impianto di proprietà comunale intitolato alla memoria dell’albese Augusto Manzo, storico campione di pallapugno, ospita quotidianamente attività sportive di società locali, scuole e cittadini, ed è sede di eventi e manifestazioni. È presente una tribuna coperta e dispone complessivamente di circa 2.800 posti. La prima pista di atletica è stata realizzata nel 1978 ed è stata oggetto di riqualificazione con la posa di un nuovo manto nel 2011: ora sono stati eliminati entrambi gli strati per lasciare spazio a quella nuova, identica per estetica e qualità a quella realizzata per le Olimpiadi di Parigi 2024 a partire dal colore viola. Ad aggiudicarsi l’appalto il raggruppamento temporaneo di imprese Mondo Spa - Cauda Strade Srl.

Nel dettaglio, il progetto comprende il rifacimento completo della pista di atletica leggera, con la realizzazione di una nuova pavimentazione conforme agli standard tecnici richiesti per le competizioni, il rinnovamento delle corsie e delle aree dedicate alle diverse discipline, oltre alla sistemazione delle aree circostanti per migliorare sicurezza e fruibilità.

Accanto a questo, è prevista la riqualificazione della palazzina spogliatoi, che sarà oggetto di interventi di ammodernamento sia sotto il profilo funzionale sia energetico: miglioramento degli spazi interni, adeguamento degli impianti, efficientamento energetico e maggiore accessibilità per atleti e utenti. Inoltre sarà realizzato uno spazio destinato all’atletica, una club house con sala attrezzi, che diventerà la base stabile per le attività della società sportiva.

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di rilancio e valorizzazione degli impianti sportivi cittadini con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di benessere, inclusione sociale e crescita della comunità.

Il sindaco Alberto Gatto con gli assessori Edoardo Fenocchio e Davide Tibaldi: "Il rifacimento della pista di atletica di San Cassiano è un intervento tanto atteso quanto importante per la città. Abbiamo scelto di investirci fin da subito, perché crediamo nello sport come valore positivo, capace di creare occasioni di crescita e di comunità. Interveniamo su un impianto molto utilizzato, rendendolo più moderno, funzionale e accessibile, con pista e spogliatoi disponibili anche per lo sport libero. Con questo progetto rafforziamo un punto di riferimento per tante persone. La club house a disposizione dell’Atletica Alba consentirà alla società di avere a disposizione uno spazio dedicato, adeguato e stabile. È un modo concreto per sostenere lo sport di base. Si tratta di un investimento significativo che riqualifica complessivamente l’area, migliorando la qualità delle strutture e restituendo alla città un impianto ancora più fruibile e all’altezza delle esigenze di oggi".