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Attualità | 25 marzo 2026, 17:21

Pesca sportiva: in arrivo il decreto che autorizza l’immissione di specie non autoctone

Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale: “Soddisfatto di essere stato utile a risolvere questa problematica grazie al lavoro costante, svolto con il ministro Pichetto Fratin”

Il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia col ministro Pichetto Fratin

Il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia col ministro Pichetto Fratin

“Risolvere la problematica dell’immissione di trote non autoctone in provincia di Cuneo è tra le mie priorità, ovviamente in collaborazione con Fipsas e Provincia e finalmente, dopo continui e ripetuti incontri e dialoghi con il ministro Gilberto Pichetto Fratin, proprio questa mattina, durante il nostro ultimo colloquio, mi è stato assicurato che è in firma il decreto che prevede di autorizzare a tempo indeterminato l’immissione in natura delle specie ittiche non autoctone, con la condizione che siano sterili e che non vengano immesse in aree protette e siti Natura 2000”.

È la dichiarazione del vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia a questa notizia che ha un’importanza rilevante, che tutto il comparto della pesca sportiva attendeva da tempo e permette ancora di salvare la stagione.

“Sono felice di essere stato utile”, conclude il vicepresidente Graglia.

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