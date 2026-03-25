Palio dei Rioni di Ceva 2026: si svela il programma ufficiale

L’Associazione Palio dei Rioni di Ceva invita tutti alla presentazione ufficiale del programma della manifestazione 2026.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle ore 16 presso il Teatro Marenco di Ceva.

Durante l’incontro verranno svelati nel dettaglio i giochi dei grandi, i giochi dei bambini e la caccia al tesoro: le tre anime di un programma pensato per coinvolgere tutta la città, dalle

famiglie ai più giovani, con i cinque rioni protagonisti — Borgo Sottano Villarello, Centro Storico,

Filatoio, Luna Consolata e Periferia — pronti a sfidarsi in un confronto goliardico che da anni unisce la comunità cebana.

"Il Palio dei Rioni è una tradizione imprescindibile per la nostra città, porta agonismo e competizione, ma anche voglia di divertirsi insieme - queste le parole del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale -. L’appuntamento del 28 marzo inizia a portarci nel vivo dell’evento. Non possiamo che augurare: che vinca il migliore".

La partecipazione è aperta a tutti.