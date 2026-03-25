VOLLEY / Cuneo Under 20 eliminata dalla Junior League: Perugia vince la doppia semifinale 3-0 e 3-1

Lunedì 23 marzo il Palazzetto dello Sport di Cuneo ha ospitato la semifinale di ritorno della fase eliminatoria della Del Monte® Junior League Under 20, con la MA Acqua S.Bernardo Cuneo impegnata nel tentativo di ribaltare il 3-0 subito nella gara di andata contro la Sir Susa Scai Perugia.

La partita si apre con un ritmo decisamente diverso rispetto alla gara di andata, con i ragazzi di coach Tomatis e Barbiero bravi a partire forte e a conquistare senza grandi difficoltà il primo set con il punteggio di 25-16. Nel secondo parziale Perugia ritrova il gioco espresso in gara 1 e ristabilisce la parità sull’1-1 grazie al 21-25. Amaro il terzo set per i biancoblù, avanti nel punteggio per buona parte del parziale ma raggiunti e superati nel finale dai perugini, che si impongono 24-26 al termine di un set combattuto punto a punto e conquistano così il parziale decisivo ai fini della qualificazione. Nel quarto set la squadra cuneese prova a restare agganciata al match, ma gli ospiti, forti dell’entusiasmo per la qualificazione, chiudono sul 20-25 fissando il risultato finale sull’1-3 e ponendo fine alla semifinale.

Coach Daniele Tomatis ha analizzato con lucidità la doppia semifinale contro Perugia, tra rammarico per l’occasione sfumata e consapevolezza del percorso fatto dalla squadra: "Sicuramente c’è rammarico e delusione, perché abbiamo affrontato una squadra forte che ha avuto il merito di approcciare, sia mentalmente sia a livello di attitudine, in maniera pressoché perfetta sia la semifinale di andata che quella di ritorno, cosa che noi non siamo stati in grado di fare, soprattutto a Perugia, dove abbiamo sbagliato totalmente l’approccio alla gara e il risultato, insieme ai parziali, ne sono la prova. C’è delusione perché abbiamo dimostrato, in entrambe le gare, ma purtroppo solo a tratti, che potevamo giocarcela e che, in alcuni frangenti, abbiamo anche caratteristiche superiori a quelle di Perugia. Loro, a differenza nostra, sono stati bravi a mantenere un livello medio di gioco più alto, mentre noi abbiamo avuto picchi molto alti ma anche cali importanti e questo, in una doppia sfida di andata e ritorno, si paga. Nella gara di ritorno abbiamo sprecato un’occasione importante quando nel terzo set eravamo avanti in maniera significativa nel punteggio, ma ci siamo persi in alcune fasi di cambio palla, permettendo loro di recuperarci e di strapparci un set che ha poi pregiudicato l’esito della gara di ritorno. È stata sicuramente un’esperienza importante per tutti i ragazzi e per noi dello staff e speriamo, nei prossimi anni, di avere l’opportunità di poterci cimentare nuovamente con queste squadre e a questo livello".





Anche il direttore tecnico del settore giovanile Mario Barbiero ha commentato la gara di ritorno, sottolineando la qualità del gioco espresso dalla squadra e il valore dell’esperienza vissuta in Junior League: "La gara di ritorno della Junior League è stata una partita molto più aperta rispetto all’andata. Abbiamo messo in campo una buona pallavolo, soprattutto nel primo set, dove la squadra ha giocato davvero a livelli altissimi. Perugia, però, è molto solida, non ha atleti di spicco, ma dispone di un organico di squadra veramente compatto e ci ha messo in difficoltà soprattutto per il volume complessivo di gioco. È stata una partita combattuta fino all’ultimo punto; il set decisivo lo abbiamo perso 26-24, lottando fino all’ultima palla. Non posso recriminare nulla ai ragazzi, anzi sono stati tutti bravi e hanno dimostrato una grande voglia di fare bene, sia i giocatori scesi dalla prima squadra sia quelli del nostro settore giovanile. È stato davvero un bel vedere il gioco che hanno espresso e siamo tutti soddisfatti di questa nuova esperienza con la Junior League".





La squadra attenderà ora l’esito delle gare di andata e ritorno della semifinale tra Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova, in programma a metà aprile. Nel caso in cui i cuneesi si trovassero, nella classifica avulsa, davanti alla squadra perdente di questa semifinale, disputeranno una gara unica contro la formazione sconfitta nella finale del gruppo A2/A3. La vincente di questa sfida conquisterà l’ultimo posto disponibile per accedere alla Final Eight.