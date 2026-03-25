Cuneo inaugura il nuovo sferisterio "Francesco Capello": domenica 29 marzo la festa con il Trofeo Acqua San Bernardo

Sarà una domenica speciale per la pallapugno cuneese. Il 29 marzo, a partire dalle ore 10.30 in Piazza Martiri della Libertà, verrà inaugurato il nuovo sferisterio “Francesco Capello – Città di Cuneo”, completamente rinnovato e pronto a diventare il punto di riferimento del balon cittadino. La giornata, organizzata dalla Pallonistica Subalcuneo, rappresenta un momento dal forte valore simbolico e sportivo e segna l’inizio di una nuova fase per la società e per l’intero movimento della pallapugno sul territorio. L’intervento di ristrutturazione dell’impianto è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione CRC e del Comune di Cuneo, a conferma della sinergia tra istituzioni e realtà sportive locali.

"Siamo particolarmente soddisfatti per questo evento, che rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra società e per tutto il movimento del balon – sottolinea il presidente della Subalcuneo, Agostino Toscano –. Il lavoro svolto sullo sferisterio restituisce alla città un impianto rinnovato e funzionale, pronto ad accogliere atleti e appassionati e a valorizzare ulteriormente uno sport che fa parte della nostra identità".

La mattinata sarà dedicata alla cerimonia ufficiale e alla presentazione delle squadre 2026, momento che darà ufficialmente il via alla nuova stagione.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, il campo entrerà subito nel vivo con il Trofeo Acqua S. Bernardo, un torneo triangolare che rappresenta un importante banco di prova in vista dell’avvio dei campionati. A sfidarsi saranno Subalcuneo, Ceva e San Biagio, tre formazioni di alto livello accomunate dal legame con il marchio Acqua San Bernardo, da sempre vicino al mondo del balon. La formula del torneo prevede incontri ai sette giochi, senza vantaggi. La prima partita vedrà opposte San Biagio e Subalcuneo; a seguire Ceva affronterà la squadra uscita sconfitta dal primo incontro e infine tornerà in campo contro la vincente della gara inaugurale.

Tra i principali motivi di interesse spiccano il debutto di Massimo Vacchetto come capitano della Subalcuneo e le novità tecniche delle squadre avversarie, con Federico Raviola a guidare Ceva e Davide Barroero punto di riferimento per San Biagio, in un confronto che promette spettacolo e indicazioni importanti in vista della stagione.

Di seguito il dettaglio delle squadre partecipanti:

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva : Federico Raviola, Oscar Giribaldi, Alessandro Veglio, Luca Lingua, Pietro Cappellino, Luca Calcagno. Dt: Lorenzo Terreno.

: Federico Raviola, Oscar Giribaldi, Alessandro Veglio, Luca Lingua, Pietro Cappellino, Luca Calcagno. Dt: Lorenzo Terreno. Acqua San Bernardo BCC Caraglio Morra Legnami San Biagio : Davide Barroero, Luca Sanino, Fabrizio Cavagnero, Pietro Nada, Leonardo Curetti, Andrea Aimo. Dt: Roberto Taricco.

: Davide Barroero, Luca Sanino, Fabrizio Cavagnero, Pietro Nada, Leonardo Curetti, Andrea Aimo. Dt: Roberto Taricco. Acqua San Bernardo Subalcuneo: Massimo Vacchetto, Davide Devalle, Enrico Rinaldi, Gabriele Bianco, Emanuele Cavallo. Dt: Giuliano Bellanti e Mattia Dho.

Una giornata che unisce inaugurazione, presentazione e competizione, celebrando il ritorno del grande balon nel cuore di Cuneo e offrendo agli appassionati il primo assaggio della stagione 2026.