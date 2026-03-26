Comunità energetiche e mobilità condivisa: Solar Valley ed Elettra stringono un’alleanza per la sostenibilità [FOTO E VIDEO]

Si è svolto ieri, mercoledì 25 marzo, nel centro congressi 'Sala Moscato' di Fontanafredda - Serralunga d’Alba, l’incontro promosso da CER Solar Valley dal titolo 'L’Ecosistema Energetico del Futuro'.

L’intento di presentare un originale approccio 'dal basso' al tema dell’energia, ha interessato e coinvolto una platea formata da sindaci, amministratori, imprenditori e addetti ai lavori, interessati allo sviluppo armonico delle proprie attività e dei propri territori, nel segno della sostenibilità integrale.

Solar Valley ed Elettra Car Sharing hanno annunciato l’avvio di una partnership strategica finalizzata all’integrazione di servizi di mobilità elettrica all’interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Solar Valley, associazione ETS, attiva a livello territoriale e nazionale con un modello di 'Macro Comunità Energetica', ed Elettra Car Sharing, Società del Gruppo Duferco, che offre servizi di mobilità elettrica e sostenibile in modalità sharing, uniscono dunque le forze per promuovere un nuovo paradigma di sostenibilità energetica e sociale

Grazie all’accordo, le CER potranno contare su una flotta di veicoli elettrici condivisi tra i membri della comunità, con benefici concreti sia economici sia sociali. Il progetto va oltre il semplice obiettivo delle 'zero emissioni', puntando su logiche mutualistiche e solidaristiche. L’energia necessaria per alimentare i veicoli sarà prodotta direttamente dalla Comunità Energetica, mentre i costi della flotta potranno essere coperti dalle tariffe premio eccedentarie generate dalla CER, destinate anche a iniziative sociali.

L’incontro è stato coordinato dall’agronomo Valter Valle, che ha introdotto la presentazione di 'CER Solar Valley - Percorso collettivo per un futuro sostenibile' del presidente di Solar Valley Lorenzo Carosso, che ha anche tracciato l’evoluzione di questa importante comunità energetica, dal marzo 2023, in cui è stata costituita, ai giorni nostri: sono oltre 400 i comuni associati su tutto il territorio nazionale nel 2026 e ben 150 MW la potenza elettrica condivisa.

Tra i relatori successivi Marco Castagna, amministratore unico di Elettra Car Sharing, Marco Silvestri, direttore di Elettra Car Shering, il professor Franco Portelli docente di discipline giuridiche ed economiche e l’ingegner Antonio Prunotto, socio fondatore di Solar Valley.

All’assemblea sono giunti i saluti del presidente dell’Ordine Regionale degli agronomi Giorgio Ugliana e dell’associazione nazionale RENISA – Rete Nazionale degli Istituti Agrari, di cui fa parte anche l’Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Umberto I” di Alba.

Gli agronomi hanno infatti ribadito l’importanza della formazione dei giovani sulle materie inerenti la produzione, l’interscambio e il buon utilizzo dell’energia in agricoltura.

Inoltre nell’occasione alcuni sindaci del Monferrato, a cui è stata consegnata simbolicamente un’auto elettrica, hanno testimoniato il valore del progetto, la praticità e del buon funzionamento della loro Comunità Energetica Rinnovabile.

Lorenzo Carosso, presidente di Solar Valley, ha commentato: “La partnership con Elettra Car Sharing rappresenta un passo concreto verso comunità energetiche sempre più integrate e orientate ai bisogni reali dei territori. Non ci limitiamo a produrre e condividere energia rinnovabile, ma la trasformiamo in servizi tangibili, come la mobilità sostenibile, accessibili a tutti i membri della comunità. È un esempio virtuoso di come l’innovazione possa nascere 'dal basso', generando valore ambientale, economico e sociale. Insieme a Elettra Car Sharing rafforziamo una visione in cui la sostenibilità è anche condivisione, inclusione e sviluppo locale. Questo è il futuro che vogliamo costruire: un ecosistema energetico che migliora concretamente la qualità della vita delle persone”.

Marco Silvestri, direttore di Elettra Car Sharing, ha aggiunto: “Elettra è il partner 'naturale' per Solar Valley e per i territori dove le Comunità Energetiche nascono e scambiano energia. La mobilità a zero emissioni ed in condivisione è il miglior biglietto da visita per il buon funzionamento di questo nuovo modello di Comunità, che potrà da subito trasformare in esempio concreto i vantaggi derivanti dalla produzione e dalla condivisione dell’energia. Il progetto integra produzione rinnovabile, condivisione delle risorse e servizi di prossimità, contribuendo alla diffusione di modelli di mobilità a basse emissioni e alla creazione di valore per la comunità”.

L’evento si è concluso con un pranzo conviviale e la visita alle cantine Fontanafredda. Info Solar Valley: 0141/1808267 - Sito Web https://solar-valley.it/

QUI SOTTO LE INTERVISTE DEGLI INTERVENUTI: