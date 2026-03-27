Miel’é: a metà aprile a Moncalieri il primo salone piemontese del miele

Miel’é è il primo Salone del Miele del Piemonte, voluto dall’Amministrazione di Moncalieri per dare spazio a una filiera preziosa e fragile insieme: quella dell’apicoltura piemontese, capace di regalare varietà riconosciute come il miele di castagno, il miele di acacia e i millefiori delle valli alpine, ma oggi messa alla prova dai cambiamenti climatici, dalla riduzione degli spazi naturali e dal preoccupante calo degli impollinatori. Dedicare un intero salone al miele significa dunque non solo celebrare un’eccellenza del territorio, ma sostenere un ecosistema fatto di api, paesaggi e saperi artigiani.

Due giorni tra espositori, degustazioni e acquisti diretti

L’appuntamento è per sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle 10:00 alle 18:00, negli spazi coperti del Real Collegio Carlo Alberto. Il biglietto costa 12 euro e include sei degustazioni guidate e una bevanda a scelta tra birra e acqua. I visitatori potranno scegliere tra abbinamenti dolci e salati – formaggio e miele, focaccia con lardo, gelato al miele, yogurt e molte altre proposte – e acquistare direttamente dai produttori mieli artigianali, creazioni in cera d’api, dolci al miele e altre specialità del territorio.

Api, laboratori e sorprese: un salone che fa anche cultura

Non solo stand e acquisti: Miel’é è anche un’occasione per imparare divertendosi. Il programma prevede infatti attività interattive e laboratori pensati per adulti e bambini, dove giocare e scoprire il segreto delle api, impollinatrici silenziose e fondamentali per l’equilibrio della natura. I più piccoli potranno mettersi alla prova con percorsi didattici e giochi creativi, mentre per i palati più curiosi le degustazioni guidate si trasformano in un’esperienza sensoriale finalizzata a imparare a riconoscere aromi, consistenze e abbinamenti inaspettati, guidati da chi il miele lo produce.

Il salone del miele nei dettagli

L’evento si svolge interamente al coperto, pertanto è garantito anche in caso di maltempo. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 14 anni e per gli accompagnatori di persone con disabilità (in questo caso senza degustazioni, ma con possibilità di acquistare un biglietto dedicato per usufruire degli assaggi). Non sono ammessi cani all’interno della manifestazione. L’appuntamento è a Moncalieri per celebrare insieme il primo salone del miele piemontese, tra sapori autentici e scoperta del territorio.

Info: www.miel-e.it