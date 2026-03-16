Luca Scarcella: il pane della tradizione in versione 4.0

Il pane arriva prima dello scontrino

Un’app per comprare il pane può sembrare una piccola provocazione. Il pane è il gesto quotidiano per eccellenza: entrare in panetteria, sentire il profumo della crosta appena sfornata, scegliere la pagnotta con lo sguardo prima ancora che con le parole. Eppure anche la panificazione si confronta con nuove abitudini di consumo. L’App Scarcella nasce da questa domanda: come mantenere viva la relazione tra panificio e cliente in un mondo sempre più digitale? Attraverso la nuova piattaforma si potranno prenotare i prodotti, scoprire novità, partecipare a iniziative dedicate e accedere a un sistema di fidelizzazione pensato per i clienti più affezionati.

Il percorso di un panificatore torinese

Luca Scarcella entra giovanissimo nel mondo della panificazione e si costruisce nel tempo un’identità professionale fatta di studio, sperimentazione e ricerca continua. Per lui il pane non è soltanto un prodotto, ma un elemento culturale della quotidianità, capace di unire tecnica, memoria gastronomica e condivisione. Tra le intuizioni che hanno segnato il suo percorso c’è la scelta, allora controcorrente, di puntare sul pane a lievito madre in grande formato. Una strada che anticipa l’evoluzione della panificazione contemporanea e che negli anni diventa un riferimento anche per molti colleghi del settore.

Tre negozi e un laboratorio di idee

Il primo locale Scarcella lo apre nel 1995. Da allora il progetto cresce mantenendo un principio costante: qualità delle materie prime, rispetto dei tempi di lavorazione e ricerca sugli impasti. Oggi Scarcella è presente a Torino con tre punti vendita, a cui si affianca un pop-up store stagionale. Nei negozi la proposta attraversa l’intera giornata gastronomica: croissant e biscotti per la colazione, focacce e pizza romana per il salato, pani a lievito madre in diversi formati, dolci della tradizione piemontese e grandi lievitati delle feste. Accanto alle novità restano centrali le forme storiche della panificazione, come pagnotte e spaccatine.

La tradizione che dialoga con il futuro

L’app che sarà presentata a Torino nei prossimi giorni si inserisce in questo percorso come uno strumento in più per rafforzare il rapporto diretto con il pubblico. Non sostituisce il banco del panificio, ma lo anticipa e lo accompagna, creando un canale di dialogo continuo con i clienti. Il digitale diventa così un modo per raccontare prodotti, stagionalità e iniziative, senza rinunciare ai principi dell’artigianato. Il pane di Scarcella, ma anche le sue pizze e i suoi grandi lievitati, continueranno infatti a nascere da fermentazioni lente, farine selezionate, lievito madre e lavorazioni attente. La tecnologia servirà dunque a facilitare l’incontro, mentre l’anima del pane resterà saldamente legata alla tradizione.





Informazioni: www.lucascarcella.com