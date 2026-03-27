SCI ALPINISMO / Il villanovese Matteo Blangero è argento mondiale U18

Silvia Boscacci e Carlo Mazzoleni sono campioni mondiali under 20 del vertical, Teresa Schivalocchi è medaglia d’oro tra le under 18, con Giorgia Pollini bronzo e Matteo Blangero argento: l’Italia continua ad essere assoluta protagonista a Puy St. Vincent, in Francia, nell’intensa settimana che ospita i Campionati Mondiali giovanili e la penultima tappa di Coppa del Mondo senior di sci alpinismo.

Solo il francese Paul Sulpice ha saputo fare meglio del villanovese nella prova maschile: l’azzurro ha chiuso la prova con un ritardo di soli 11″3 rispetto al 24’31″0 che ha incoronato il padrone di casa con il titolo iridato, in un podio completato dall’altro transalpino Victor Josselin, terzo a 15″1.

I Campionati Mondiali giovanili proseguiranno tra sabato 28 e domenica 29 marzo con la due giorni dedicata alle prove più veloci: sprint e staffetta mista.