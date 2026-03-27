VOLLEY A3M / Savigliano di scena a Terni per gara-2 dei playout

Gli stessi attori protagonisti, ma a oltre 600 chilometri di distanza dal palcoscenico del primo atto. Monge-Gerbaudo Savigliano e Terni Volley Academy sono pronti a vivere gara-2 della serie playout della Serie A3 Credem Banca, appena otto giorni dopo quella gara-1 che ha aperto i giochi dando un piccolo vantaggio ai piemontesi.

L’avversario. Appuntamento, come da calendario, a parti invertite, con gli umbri a fare da padroni di casa e i ragazzi di Andrea Berra che dovranno difendere l’1-0 nella serie. I rossoverdi ci arriveranno carichi e trascinati, salvo sorprese, da un pubblico di categoria superiore, con il Pala Terni, oltre 4mila posti a sedere, che ci si aspetta essere vestito per le grandi occasioni. In gara-1 i “dragons” hanno mostrato un’ottima pallavolo per almeno due set, con le ben note “bocche di fuoco” offensive rappresentate dagli attacchi di Martinez, Biasotto e Ciupa. Proprio a loro spetterà il compito di ristabilire la parità nella serie, magari proprio con il sostegno dei tifosi che la società ha chiamato a raccolta, invitando a “lasciare da parte inutili e sterili polemiche”. Insomma, un avversario agguerrito che sa bene di poter sfruttare il fattore campo per giocarsi fino in fondo le proprie carte salvezza.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Gara-1 ha indubbiamente rinvigorito i piemontesi, che hanno ritrovato ottima efficacia in attacco e una buonissima fase break. Coach Andrea Berra è consapevole, però, che l’operazione salvezza non è che all’inizio: “Durante la regular season, lontano dal PalaSanGiorgio abbiamo sempre fatto fatica, ma sono fiducioso in vista di gara-2. Sarà importante mettere in campo una prestazione composta, senza correre rischi eccessivi e con un’attenzione difensiva se possibile ancora superiore a quella messa in mostra di fronte ai nostri tifosi. Sono questi gli aspetti che potranno aiutarci a fare risultato anche in un palazzetto che mi aspetto gremito”.

I precedenti. Quella di gara-1 è stata la prima volta tra le due compagini, con Savigliano che, quindi, conduce anche la serie storica per 1-0. Quale esito produrrà la prima volta in terra umbra?

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2025/26, anche gara-2 tra Terni Volley Academy e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 29 marzo al Pala Terni.

I biglietti per gara-3. Dal 30 marzo sarà possibile acquistare i biglietti per gara-3 che, qualunque sarà l’esito di gara-2, si disputerà sabato 11 aprile alle ore 18 al PalaSanGiorgio. Fino alle ore 16 del giorno della partita, saranno disponibili sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport. Per tutti, inclusi gli abbonati della regular season, sarà necessario acquistare il ticket, il cui prezzo è di 10 euro. Previste due tipologie di riduzioni: 8 euro per il “family”, riservato ai famigliari dei tesserati saviglianesi, e 6 euro per il ridotto, riservato ai ragazzi tra i 17 e 18 anni e agli Over 65. Ingresso gratuito, invece, per bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni.



