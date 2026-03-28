SCI DI FONDO / Campionati italiani e Coppa Italia Rode, successo di Viola Camperi tra le U18

Prima giornata dei campionati italiani assoluti e U23 di sci di fondo e Coppa Italia Rode a Saint-Barthélemy (Valle d’Aosta) e primo titolo assegnato nella gara femminile, una 10 km a tecnica libera con partenza ad intervalli, dove a imporsi è stata Martina Di Centa. L’azzurra ha fatto segnare il miglior tempo di giornata in 26:48.6, conquistando così il titolo italiano al termine di una prova solida e convincente. Alle sue spalle Iris De Martin Pinter, seconda al traguardo con il tempo di27:35.4, e da Caterina Ganz, terza assoluta in 27:54.8. All'8° posto (7ªitaliana) si classifica Beatrice Laurent (Fiamme Gialle) che conclude la prova al 28:12.3 mentre Elisa Gallo è 14ª (13ª italiana).

Giovanni Ticcò si impone nella gara maschile e conquista il titolo tricolore. L’azzurro, classe 2000, ha fatto segnare il miglior tempo in23:28.4, interpretando al meglio la prova e riuscendo a fare la differenza sugli avversari lungo il tracciato valdostano. Alle sue spalle si è classificato Fabrizio Poli, secondo con un distacco di 26.7,mentre il terzo posto è andato al cuneese Lorenzo Romano, che ha chiuso a 32'' dalla vetta. Fuori dalla top 10 chiude Martino Carollo, 3° U23: l'atleta cuneese delle Fiamme Oro conclude in 24:50.6.

Nella prova Under 20 maschile affermazione Daniel Pedranzini, che si è imposto in 24:12.2, facendo la differenza nella seconda parte di gara. Alle sue spalle si è classificato Marco Pinzani, secondo a 24.5, mentre il podio è stato completato da Luca Pietroboni, terzo a 40.4. Buona la prestazione del cuneese Alessio Romano che conclude al 4° posto con un distacco di +53.8 dal vincitore; Gabriele Norbiato (Entracque AlpiMarittime) chiude al 20° posto.

10 Km per Under 20 femminili dove il successo è andato a Vanessa Cagnati, prima in 28:17.0 grazie a una prova solida e regolare. Seconda posizione per Marie Schwitzer, staccata di 21.5, mentre Marta Bellotti ha chiuso al terzo posto con un ritardo di 2:00.6. Gara estremamente equilibrata nella categoria Under 18 maschile una 10km dove il successo è stato deciso per pochi secondi. A imporsi è stato Francesco Romagna in 25:27.1, con appena 1.5 di vantaggio su Thomas Maestri. Bel terzo posto per Giacomo Barale (Esercito), a 13.5, al termine di una prova molto combattuta. Positiva anche la provadell'altro cuneese in gara, Leonardo Brondello (Valle Stura), che conclude al 6° posto.

Il titolo di giornata U18 femminile è andato alla cuneese delle Fiamme Gialle Viola Camperi, che ha conquistato il successo in 20:33.7. Alle sue spalle si è classificata Emma Schwitzer, seconda a 8.7 secondi, mentre il podio è stato completato dall'altra piemontese in gara, Lucia Delfino (Valle Stura), terza a 10.5 secondi. Appena fuori dalla top 5 Giulia Ronchail (Nordico Pragelato) che chiude al 6° posto a 50.6 dalla vetta.