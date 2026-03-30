ASD FEHU riapre il 31 marzo: nuova stagione di sport e avventura nel bosco di Vicoforte

Dal 31 marzo riapre ufficialmente la stagione outdoor dell’ASD FEHU, il parco sportivo immerso nel verde che dal 2021 accoglie famiglie, bambini, ragazzi e gruppi per vivere esperienze di sport e natura all’aria aperta.

All’interno di oltre 19.000 metri quadrati di bosco, il parco propone attività pensate per far muovere, esplorare e divertirsi in sicurezza, con percorsi che permettono di mettersi alla prova tra alberi, tronchi e passaggi sospesi.

Tra le attività più amate spiccano i ponti sospesi sugli alberi: oltre un chilometro e mezzo di percorso continuo che consente a bambini e ragazzi di rimanere sospesi tra le piante anche per più di un’ora, affrontando passaggi di diversa difficoltà e altezza.

Non mancano il labirinto vietnamita di 65 metri, i percorsi di equilibrio su tronchi per oltre 500 passi, le attività di tiro con l’arco, l’orienteering e numerosi giochi sportivi immersi nella natura.

Dal 2021 il parco ha accolto centinaia di famiglie e numerosi gruppi organizzati. Ogni fine settimana il bosco si anima di risate e scoperta, mentre durante l’anno ospita gite scolastiche e centri estivi — circa una trentina a stagione — diventando un luogo di incontro, crescita e condivisione.

La novità 2026: 500 passi in equilibrio senza mai toccare terra

Per la nuova stagione arriva una grande novità: un’area interamente dedicata all’equilibrio, con oltre 500 passi di percorso continuo in cui si passa da una prova all’altra senza mai scendere.

Il percorso includerà:

slackline

passo del gigante

tronchi sospesi

altalene di equilibrio

passaggi instabili e dinamici

Un’esperienza pensata per bambini, ragazzi e adulti, dove mettersi alla prova divertendosi.

Sport, natura e relax per tutta la famiglia

Il parco è progettato per essere vissuto con calma, non solo come attività sportiva ma anche come giornata all’aria aperta. Sono presenti diverse aree picnic dove fermarsi, rilassarsi e trascorrere tempo con amici e famiglia immersi nel verde.

Orari di apertura

weekend e festivi: dalle 11 alle 19

giorni di vacanza: dalle 10 alle 18

in settimana: su prenotazione per gruppi, scuole e centri estivi

Dal 31 marzo vi aspettiamo per iniziare insieme una nuova stagione di sport outdoor, avventura e natura nel bosco di Vicoforte.