VOLLEY / Quattro set alla pari ma non basta: Mondovì volley cade a Vigevano

Arriva ad un soffio dai punti il Mondovì Volley nella trasferta lombarda in casa della Pallavolo Florens: a Vigevano il “Puma” conquista d’autorità la prima frazione, ma subisce la rimonta delle padrone di casa: queste ultime sono più lucide nei tre finali di set e vanno a chiudere la contesa sul 3-1 (22-25, 25-22, 29-27, 25-22), riprendendosi il primo posto in classifica.

Per la giornata di gioco numero 21, coach Basso recupera la palleggiatrice Colombano (infortunatasi nel finale della sfida con Alessandria) e la schiera in campo opposta a Munari; capitan Aliberti e Bergese si prendono il centro, Bosso e Bole in banda, Monaco è il libero.

La Pallavolo Florens risponde con la palleggiatrice Gullì, l’opposto De Bortoli, le schiacciatrici Ferravante e Valli, le centrali Bellinzona e Armondi, il libero Colombo. Il primo set vede la partenza più efficace delle vigevanesi (8-5), ma con l’andare dei punti Mondovì Volley riesce a prendere in mano la situazione: arrivano il pareggio, il vantaggio (14-16) e la conquista del parziale (22-25).

Il secondo vede lo stesso avvio e lo stesso recupero delle ospiti: quando però tutto sembra andare come in precedenza, Valli e compagne hanno un sussulto che permette loro di impattare la contesa (25-22).

Il terzo parziale può far pendere l’ago della bilancia e le due squadre lo sanno bene: gli scambi si allungano, le difese salgono di tono e nessuno riesce a prendere margine. I vantaggi sono una logica conseguenza ed in quel frangente l’esperienza della seconda della classe si fa sentire (29-27). Mondovì parte bene nella quarta frazione (6-8), ma il canovaccio del primo set questa volta va all’opposto: Florens arriva, sorpassa e se ne va, andando fino ai tre punti (25-22).

Non bastano alle monregalesi i 27 punti di una Bole nuovamente sugli scudi e i 19 di una Bergese dominante soprattutto a muro: le rossoblu restano seste in classifica e dopo la pausa pasquale torneranno al Palamanera per affrontare il CUS Cagliari: l’appuntamento è per sabato 11 aprile all’inusuale orario delle 15.

PALLAVOLO FLORENS - MONDOVÌ VOLLEY 3-1 (22-25, 25-22, 29-27, 25-22)

PALLAVOLO FLORENS: Rossi 9, Soffiato, Bellinzona, De Bortoli, Colombo (L), Banfi 1, Valli 18, Beretta, Gullì 6, Armondi 10, Ferravante 21. Non entrate: Deambrogio, Ferrari (L). Battute vincenti: 4. Errori in battuta: 3. Muri vincenti: 14.

MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 10, Imarisio, Sclavo, Monaco (L), Bergese 19, Aliberti 9, Colombano 2, Munari 9, Bole 27. Non entrate: Sangoi, Fissore, Picchiotti. Battute vincenti: 5. Errori in battuta: 5. Muri vincenti: 10.

LE DICHIARAZIONI DI COACH CLAUDIO BASSO: “Siamo rimasti in partita dall’inizio alla fine, mostrando carattere e continuità nel gioco. Purtroppo, come già accaduto la settimana scorsa, ci è mancata un po’ di precisione nei momenti chiave del set, un dettaglio che abbiamo pagato soprattutto nelle fasi decisive. Dispiace non essere riusciti a raccogliere punti contro due squadre di alto livello, soprattutto perché in entrambe le gare abbiamo giocato alla pari, dimostrando di poter competere con formazioni molto attrezzate. Resta la consapevolezza del buon lavoro fatto e la volontà di trasformare queste prestazioni in risultati concreti.”

LE DICHIARAZIONI DI SARA COLOMBANO: “È stata una partita molto combattuta contro una squadra davvero ben attrezzata, capace di mettere grande pressione in ogni fase del gioco. Noi abbiamo risposto con carattere e qualità, restando pienamente dentro il match per lunghi tratti. Ci è mancato qualcosa nei finali di set: quei piccoli dettagli, quelle attenzioni in più che in partite così tirate fanno la differenza tra portare a casa il parziale o lasciarlo agli avversari. Sono aspetti su cui dobbiamo continuare a lavorare, perché il livello è alto e ogni punto pesa. L’approccio è stato buono, ma sappiamo bene che contro squadre di questa caratura il “buono” non basta: serve l’“ottimo”, serve continuità e lucidità dal primo all’ultimo pallone.”

Photo credits: Cristiano Silvestri