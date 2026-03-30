Cuneo, cento anni di Maria Caterina Martini: la sindaca Manassero le porta gli auguri della città

Nel pomeriggio di sabato 28 marzo la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, e l’assessora alla Terza Età, Paola Olivero, hanno fatto visita alla signora Maria Caterina Martini, che proprio in quel giorno ha festeggiato il traguardo dei cento anni.

Nata a Boves il 28 marzo 1926 e residente da molti anni in viale degli Angeli, Maria Caterina ha attraversato un secolo di storia con la forza e la dignità che l’hanno sempre contraddistinta. Adolescente durante la Seconda guerra mondiale, ha vissuto in prima persona l’eccidio e l’incendio di Boves, esperienze che hanno segnato profondamente la sua generazione.

Sposata dal 1951 con Franco Artusio, impresario edile, ha condiviso con lui una vita intensa, fatta di lavoro, viaggi e luoghi del cuore: le festività natalizie trascorse nella casa di Limone Piemonte e le estati a Finale Ligure sono rimaste tappe affettive irrinunciabili per tutta la famiglia. Dal loro matrimonio sono nati Fulvia e Aldo, e oggi la signora Martini è nonna di Elena Turco e Gianmaria Artusio.

Donna dal carattere deciso, profondamente legata alla famiglia, è sempre stata il centro delle riunioni domenicali, famosa per i suoi manicaretti e per la capacità di riunire attorno alla tavola figli e nipoti. Negli ultimi anni ha affrontato con straordinaria resilienza la perdita del marito, scomparso nel 2024, e quella della figlia Fulvia nel 2025.

A cento anni compiuti, Maria Caterina continua a essere un punto di riferimento saldo e affettuoso per i suoi cari, esempio di energia, lucidità e voglia di vivere. A lei vanno gli auguri dell’amministrazione comunale.