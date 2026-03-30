CALCIO SERIE C / Il Bra torna a muovere la classifica: a Pontedera il match finisce a reti inviolate

Il Bra ritorna a muovere la “sua” classifica, con lo 0-0 maturato al “Mannucci”. Nella quintultima giornata della stagione regolare della Serie C Sky Wifi, giocatasi ieri pomeriggio (domenica 29 marzo), i giallorossi hanno mantenuto il +7 (quota 27) sul fanalino di coda Pontedera. Dimostrando (i braidesi) di voler lottare su ogni pallone, fino all’ultimo istante disponibile.



Andiamo in cronaca: toscani con inserti granata, giallorosso classico per il Bra.

Mister Fabio Nisticò recupera Sganzerla e Lionetti (dopo gli stop forzati per squalifica) e bomber Sinani dal primo minuto; Lia quinto a destra per il febbricitante Maressa.

Azione insistita di Sinani dopo 5 minuti, Lionetti prova il mancino di prima battuta e palla a lato. Al 17’ salvataggio miracoloso di Caponi in scivolata e in area piccola ad anticipare Sinani in corner, sul traversone di Armstrong. Bello il cross di La Marca, Sganzerla spizza di testa ma non trova lo specchio al 22’. Tre minuti dopo, ottimo spunto di Lionetti dalla banda destra, Baldini si gira sul destro e calcia alto. Renzetti è attentissimo sull’unico vero tiro in porta del Pontedera: alza in corner un tiro da lontano e potente di Kabashi (31’). Intervallo sullo 0-0.



Ospiti a un passo dal gol al 30esimo della ripresa: Baldini scarica sul primo palo dopo una bella discesa, Saracco ci mette una pezza, Lionetti calcia forte e lo stesso Saracco non trattiene, ma poi riesce a intercettare la ribattuta in area piccola di Sinani. Si salva il Pontedera. Al 34’, nei braidesi rientra sul rettangolo verde Franklyn Akammadu dopo lo stop forzato per un problema fisico (l’attaccante 1998 non era a disposizione dalla trasferta di Sassari, a fine gennaio). Nel quinto minuto di recupero, Sinani lancia rasoterra Akammadu che si invola verso la porta toscana, salta Saracco ma Leo (di testa e disperatamente) intercetta e spedisce in calcio d’angolo (che non verrà fatto battere ndr).

Conclusa l’azione, il Pontedera richiede l’intervento FVS per un presunto fallo in area giallorossa (in precedenza); a tempo scaduto e dopo la revisione al monitor, l’arbitro fischia il termine del match.

Sabato 4 aprile (ore 17,30) il Bra ospiterà il Forlì allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.



Pontedera: Saracco, Leo, Faggi (37′ st Pietrelli), Kabashi (28′ st Manfredonia), Sapola (34′ st Mbambi), Vitali, Cerretti, Raychev (28′ st Dell’Aquila), Yeboah, Caponi (34′ st Emmanuello), Piana. A disp: Biagini, Strada, Paolieri, Lugano, Wagner, Beghetto, Fancelli. Allenatore: Piero Braglia.

Bra: Renzetti, Lia (37′ st Pretato), Sganzerla, Sinani, Lionetti, Armstrong, Fiordaliso (37′ st Campedelli), De Santis, La Marca, Brambilla, Baldini (34′ st Akammadu). A disp: Franzini, Rottensteiner, Tuzza, Rabuffi, Palumbo, Capac. Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Ursini di Pescara (assistenti: Di Carlo di Pescara e Di Berardino di Teramo; quarto ufficiale: Manedo Mazzoni di Prato; operatore FVS: Pignatelli di Viareggio).

Note: pomeriggio variabile e ventoso, terreno di gioco in erba sintetica; 758 spettatori di cui 19 giunti da Bra. Ammoniti Leo, mister Braglia (P), Renzetti, mister Nisticò (B).