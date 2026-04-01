VOLLEY GIOVANILE / Cadetti VBC Mondovì ko a Genola: 3-0 secco e settimo posto saldo

Sconfitta esterna per i cadetti del VBC MONDOVI’, che vengono superati per 3-0 (25-21,25-13,25-23) da un Genola nel complesso più quadrato ed efficace rispetto ai monregalesi. In classifica generale, dopo ventun giornate, la formazione allenata da Riccardo Gallia resta sempre al settimo posto a quota 33 punti, a -3 dall’ Alba ed a +4 proprio sul Genola.

Con Fichera tenuto precauzionalmente a riposo per qualche problema fisico, Riccardo Gallia schiera Marabotto in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Bernardi e Borsarelli in banda, Leandro e Bertano al centro, Gasco libero, inserendo il solo Bassignani per tutto il terzo parziale.

Nel primo set vi è equilibrio sino al 15 pari, poi i padroni di casa dimostrano una maggior concretezza ed una maggior brillantezza, allungando prima 18-16, poi 21-18 ed infine imponendosi 25-21.

Nella seconda frazione i monregalesi faticano enormemente ed il Genola ne approfitta, portandosi prima sul 12-9, poi sul 19-12, quindi sul 21-13 ed infine chiude 25-13, mentre entra Bassignani.

Nel terzo set, con Bassignani in campo sin dall’ inizio, vi è equilibrio sino al 12 pari, poi il Genola cambia ritmo e va via, portandosi prima sul 19-15 e poi sul 21-16 A questo punto i monregalesi iniziano una bella rimonta, che permette loro di portarsi sino a -1 (22-23), ma non riescono nell’ aggancio e così il Genola riesce a chiudere in volata 25-23.

Ora il campionato si ferma per la consueta sosta pasquale e pertanto si tornerà in campo sabato 11 aprile con il VBC MONDOVI’ che ospiterà alle 20.30 al PalaItis il Val Chisone, che sin trova a4 lunghezze dai monregalesi.

GENOLA - VBC MONDOVI’ = 3-0 (25-21,25-13,25-23)