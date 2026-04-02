Savigliano, Oasi Giovani avrà un nuovo Consiglio d'Amministrazione

Per Oasi Giovani è tempo di rinnovare i propri vertici. È stata fissata per il prossimo 28 maggio, a palazzo Longis, l'Assemblea dei Soci con cui andrà in scadenza l’attuale Consiglio d'Amministrazione, composto da sette Consiglieri.

Oltre alla presentazione del bilancio consuntivo 2025, in quella data, a norma dello Statuto in vigore, si terranno anche le votazioni per l'elezione dei quattro Consiglieri di competenza dell'Assemblea dei Soci, mentre tre Consiglieri, come da Statuto, saranno stati nominati dal Comune di Savigliano.

È dunque aperta la possibilità di presentare la propria candidatura da parte dei Soci aventi diritto di voto alla data dell'Assemblea: in base allo Statuto hanno diritto di voto in tale data tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota.

La presentazione della candidatura, secondo quanto previsto dal Regolamento, dovrà avvenire con apposito modulo, ritirabile presso la Segreteria di corso Roma 117 – dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle ore 12 – o scaricabile dal sito www.oasigiovani.it. Con la sottoscrizione del modulo di candidatura il proponente dichiara di condividere lo Statuto di Oasi Giovani ETS ed in particolare di quanto espresso dagli art.3: Scopi e Finalità dell’Associazione, art.13: Diritti e Doveri deli Associati e art. 19: Consiglio Direttivo e prende atto di quanto ivi espresso:”Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito”.

Il modulo, firmato e compilato con gli allegati richiesti (fotocopia della carta d’identità, curriculum professionale e motivazionale e liberatoria per la privacy), dovrà essere presentato esclusivamente in formato cartaceo presso la Segreteria dell'Ente, con ritiro di ricevuta, inderogabilmente entro le ore 12 di lunedì 4 maggio.

Il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla data di scadenza di presentazione delle candidature, esaminerà le proposte pervenute, redigerà e delibererà l’elenco dei candidati eleggibili secondo i requisiti previsti dal regolamento e inserirà l’elenco deliberato sul sito internet dell'Ente.