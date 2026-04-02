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Attualità | 02 aprile 2026, 11:08

Nasce la Delegazione della Fondazione dei Cavalieri di Gran Croce Nord Ovest

Soci fondatori dell'associazione Giuseppe Piumatti e Domenico Dogliani

L'imprenditore Giuseppe Piumatti

L'imprenditore Giuseppe Piumatti

Lo scorso 16 marzo è stata formalmente costituita l’associazione “Delegazione della Fondazione dei Cavalieri di Gran Croce Nord Ovest”.

Istituita dai soci fondatori il cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti e il cavaliere di Gran Croce Domenico Dogliani, insigniti della massima e più prestigiosa onorificenza prevista dall’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Omri), espressione di altissimo riconoscimento per l’impegno nel servizio alla nazione e dei valori umanitari, sociali, filantropici incarnati, l’associazione, che già annovera l’adesione di nuovi membri, si propone di consolidare e promuovere le proprie attività in Piemonte e Valle d’Aosta.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, la Delegazione desidera rivolgere a tutti gli associati, ai sostenitori e alle loro famiglie i più sinceri auguri, affinché questo periodo possa essere fonte di entusiasmo, spirito di collaborazione e rinnovata dedizione agli obiettivi condivisi dell’associazione.

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