A Chiusa di Pesio un aprile di visite e laboratori al Museo Avena

In occasione dell’arrivo della primavera, il Complesso Museale “Cav. G. Avena” di Chiusa di Pesio propone un articolato programma di attività rivolte a un pubblico di tutte le età. Nel corso del mese di aprile, saranno organizzate visite guidate al Museo e laboratori didattici dedicati a grandi e piccini, offrendo un’opportunità di approfondimento culturale e di partecipazione attiva all’interno di un contesto di particolare valore storico e scientifico.

Domenica 12 aprile ore 16.00: Alla scoperta del Museo “Avena”, visita guidata alle quattro sezioni museali: il Museo della Regia Fabbrica de’ vetri e cristalli, il Museo della Ceramica, il ripostiglio del Monte Cavanero e il Museo della Resistenza “I sentieri della memoria”.

Visita guidata gratuita, compresa nel biglietto d’ingresso al Museo. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 18 aprile ore 10.00: Disegniamo l’arte – Il Sentiero dei Gufi, visita guidata alle collezioni del Museo “Avena” e presentazione del nuovo percorso chiusano “Il Sentiero dei Gufi”. A seguire laboratorio di disegno (per bambini 5-10 anni). Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria.

L’iniziativa rientra in “Disegniamo l’arte”, lo speciale appuntamento pensato per avvicinare bambini e bambine ai musei attraverso il disegno e la creatività promosso dall’Associazione Abbonamento Musei.

Sabato 25 aprile ore 9.00-12.30/15.00-18.00: 25 aprile al Museo della Resistenza “I sentieri della memoria”. In occasione dell’81° anniversario della Liberazione visite guidate e approfondimenti a cura dell’Associazione “Resistenza sempre nel Rinnovamento”. Ingresso gratuito.

Tutti gli eventi si svolgeranno negli spazi del Complesso Museale “Cav. G. Avena” e dell’Ufficio Turistico Valle Pesio in Piazza Cavour, 13 a Chiusa di Pesio.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso l’Ufficio Turistico 0171/734990 (anche WhatsApp) iatchiusapesio@visitcuneese.it





