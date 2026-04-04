Aprile "in trasferta" a Genola per l'associazione "La Corte dei Folli" di Fossano

Con la recente elezione della neopresidente Agnese Fissore, continua con successo la serie di attività teatrali promosse dalla prima rappresentante associativa, dal direttore artistico Pinuccio Bellone e da tutto lo staff de “La Corte dei Folli” di Fossano.

Non solo rappresentazioni promosse nel teatro di casa a Fossano - il cinema Teatro I Portici, ma anche “in trasferta”, nella vicina Genola, nel suo teatro Gianfranco Bonavia di via Combattenti, fresco di riapertura e di restauro.

Ecco gli appuntamenti promossi in questo mese di aprile per tre giovedì consecutivi, dalle 21.

Giovedì 9 aprile ci sarà “Tut per ‘n mort”, opera scritta dall’ex presidente de La Corte dei Folli Lino Grasso, insieme al direttore artistico Pinuccio Bellone, anche nelle vesti di regista.

La settimana successiva, 16 aprile, “Oltre la striscia” di Fabio Pisano.

Giovedì 23 aprile, infine, “La dichiarazione”, spettacolo scritto e diretto da Stefano Sandroni.

Per tutti gli show teatrali l’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Per farla, è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe di Genola, telefonando allo 0172/68144 lunedì, mercoledì o giovedì, dalle 8.30 alle 12.30. In alternativa per Fossano, contattare Pinuccio Bellone al 335/7540528.