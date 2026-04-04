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Attualità | 04 aprile 2026, 18:22

Un treno di storie arriva a Verzuolo, con “Binari imprevedibili”

Il libro è una raccolta di 14 racconti ispirati al ritorno del treno tra Savigliano, Saluzzo e Cuneo

Il curatore del libro Paolo Calvino e Marco Craveri uno dei 14 autori

Il curatore del libro Paolo Calvino e Marco Craveri uno dei 14 autori

Giovedì 9 aprile alle 20,45 sarà presentato a Verzuolo, in Palazzo Drago, (via Marconi 13) il libro “Binari imprevedibili. Quattordici racconti in movimento”, a cura di Paolo Calvino (Fusta editore). 

Si tratta di una raccolta di storie e racconti scritti da autori locali, ambientati lungo le stazioni ferroviarie tra Savigliano, Saluzzo e Cuneo, un progetto che unisce letteratura e territorio. Un’iniziativa che valorizza il recente ritorno del treno su queste linee, offrendo nuovi spunti narrativi e culturali.

Il libro inaugura anche il progetto “Un treno di storie”, ciclo di appuntamenti dedicato al territorio e alla nuova linea ferroviaria, pensato come riconoscimento a chi ha creduto nel rilancio del collegamento tra Savigliano, Saluzzo, Manta, Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Busca e Cuneo, a partire da Arenaways e dai Comuni coinvolti.

L’antologia raccoglie i racconti di Gianni Audisio, Filippo Bessone, Paolo Calvino, Michele Cerutti, Serena Covella, Marco Craveri, Pierfrancesco Di Noia, Cinzia Dutto, Giorgio Enrico Bena, Alessandra Gondolo, Luisa Pessina, Sergio Racca, Roberto Rossi Precerutti e Sergio Soave.

Storie diverse ma unite dallo stesso filo conduttore: il treno come luogo di incontri, attese, partenze, ricordi e possibilità.

A Verzuolo, tra i protagonisti della serata, ci sarà Marco Craveri, autore del racconto “Pendolo”. Già conosciuto per il romanzo “Delitto al colle alto” e altri racconti, Craveri rappresenta una delle voci locali più interessanti del panorama narrativo contemporaneo. 

La presentazione del libro – afferma Laura Lovera, assessore alla Cultura del Comune di Verzuolo - è una bella opportunità per ‘dare vita’ alle nostre stazioni ferroviarie, tornate attive da oltre un anno, e riscoprirle attraverso le storie e l’immaginazione degli autori”

Parteciperanno all’incontro il curatore Paolo Calvino con alcuni autori oltre al verzuolese Marco Craveri ci saranno: Giorgio Enrico Bena, Serena Covella, e Roberto Rossi Precerutti

Ingresso libero.

Anna Maria Parola

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