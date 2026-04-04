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Attualità | 04 aprile 2026, 19:35

Manta intensifica la lotta ai rifiuti abbandonati: controlli, identificazioni e sanzioni

Grazie alla videosorveglianza e all’attività sul territorio individuati diversi responsabili. Il sindaco Ivana Casale: “Impegno costante per tutelare ambiente, decoro urbano e promuovere comportamenti corretti”

Manta intensifica la lotta ai rifiuti abbandonati: controlli, identificazioni e sanzioni

Prosegue a Manta l’attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale. Grazie all’implementazione del sistema di videosorveglianza ed al lavoro dei dipendenti, nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli che hanno consentito di individuare diversi responsabili. 

Nei confronti delle persone identificate sono già state avviate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente. 

L’abbandono dei rifiuti – spiega il sindaco Ivana Casale - è un comportamento scorretto che danneggia l’ambiente e l’immagine del nostro paese. L’utilizzo della videosorveglianza ci consente oggi di intervenire in modo più efficace e puntuale. L’attività di monitoraggio del territorio proseguirà con continuità. Il fenomeno rappresenta un danno concreto per il decoro urbano e per l’intero paese. L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel contrastare queste situazioni e nel tutelare il territorio. Restano attivi i servizi e le modalità corrette per il conferimento dei rifiuti, che devono essere rispettati da tutti i cittadini.

I controlli – conclude Casale - proseguiranno con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi e promuovere comportamenti responsabili”.

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