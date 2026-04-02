Nuova scuola dell’infanzia a Racconigi: ottenuto il contributo per il progetto

Il Comune di Racconigi ha ottenuto dal Ministero dell’Interno un contributo per il Progetto di fattibilità tecnica ed economica di una nuova Scuola dell’Infanzia. La struttura sorgerà in via Priotti, in un’area nei pressi della colonia agricola di proprietà comunale.

“L’attuale sede della Scuola dell’Infanzia in corso Regina Elena mostra i segni del tempo e necessita di interventi di adeguamento per rispondere alle esigenze attuali. Inoltre, gli spazi risultano insufficienti rispetto al numero di alunni, rendendo necessario mantenere una sede distaccata nei locali della scuola primaria -commenta il sindaco Valerio Oderda- Alla luce di queste considerazioni, abbiamo avviato la progettazione di un nuovo edificio, concepito secondo i più elevati standard di efficienza energetica. La struttura sarà a fabbisogno energetico quasi zero (NZEB – Nearly Zero Energy Building), garantendo sostenibilità e ridotti consumi”.

Le fasi di progettazione saranno completate entro il mese di giugno. Successivamente, il Comune avvierà la ricerca delle risorse necessarie per la realizzazione dell’opera: “Aver già individuato l’area e definito un progetto concreto è un vantaggio importante, che ci permetterà di cogliere rapidamente le opportunità di finanziamento”, aggiunge il sindaco.

Il nuovo complesso, con una superficie complessiva di circa 2.200 metri quadrati, potrà ospitare nove sezioni: ogni aula sarà progettata per garantire un accesso diretto a un’agorà coperta e a un giardino riservato. Gli ambienti saranno valorizzati da un sistema di illuminazione naturale e particolare attenzione sarà dedicata ad assicurare la piena accessibilità alle persone con disabilità. Inoltre, il fabbricato già presente nell’area sarà convertito a laboratorio.

“Una comunità che lavora a favore dei propri bambini è una comunità che crede davvero nel futuro. Investire in una nuova Scuola dell’Infanzia significa non solo offrire spazi più adeguati e sicuri ai più piccoli, ma anche dare un sostegno concreto alle famiglie, che potranno contare su un servizio moderno, funzionale e vicino alle loro esigenze -conclude il sindaco- Con questo intervento, dopo i lavori che hanno interessato la scuola primaria e quella secondaria, si completa il percorso di riqualificazione delle strutture scolastiche del territorio, un impegno portato avanti dall’Amministrazione per favorire un’istruzione di qualità e creare spazi che incoraggino la crescita”.