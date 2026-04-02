BASKET C-M / Impresa S. Bernardo Campus: vittoria a Pino Torinese dopo due supplementari

La S. Bernardo Campus compie l’impresa di sbancare Pino Torinese dopo due tempi supplementari, e soprattutto senza il proprio veterano Zampolli. Trascinatore di serata è il giovane albese classe 2005 Lorenzo Toppino, che mette la sua firma sul match con la bellezza di 30 punti.

La partita

Gli albesi si presentano a questa trasferta, e scontro diretto in chiave salvezza, freschi del colpaccio contro la capolista CUS Torino (13esimo successo stagionale, a quota 10 successi invece i padroni di casa).

Tra le fila ospiti indisponibili il Veterano Zampolli e Uko, tra i migliori realizzatori della squadra. Spazio dunque ai giovani e giovanissimi. Pronti via e la S. Bernardo riesce a prendere il controllo del match, con Eirale e Toppino che saranno costretti agli straordinari. Dopo dieci minuti è +11 albese (13-24), tuttavia nella seconda frazione crollano le percentuali dei ragazzi di coach Jazomuzzi e Torino Teen impatta alla pausa: 32-32.

La ripresa inizia spigolosa e con retine poco bersagliate di qua e di là, Pino sembra poter prendere inerzia, ma Campus è lì all’alba dell’ultima frazione: 43-40.

La S. Bernardo si riaccende, con contributo anche da parte dei più giovani (il 2008 Nastasi chiuderà con 9 punti, a segno anche il 2008 Occelli e il 2007 Gandolfo). Il match prosegue in equilibrio e alla sirena si arriva in perfetta parità: 60-60. Si va ai supplementari e non basterà il primo a trovare un vincitore (69-69). Evento davvero raro, si va addirittura, così, ad un secondo over time. Questa vola la S. Bernardo con un parziale di 6-11 riesce a spuntarla 75-80 e a festeggiare il secondo successo consecutivo.

Tra i protagonisti assoluti i citati giovani e un Toppino eccezionale da 30 punti, oltre un Eirale da 14, impiegati rispettivamente 45 e 40 minuti (su 50).

Campus resta undicesima, ma si avvicina a una sola vittoria dalla zona playoff.

Torino Teen-S. Bernardo Campus: 75-80 (13-24, 19-8, 11-8, 17-20, 9-9, 6-11)

Campus: Gandolfo 3, Eirale 14, Occelli 3, Uko ne, Negro 5, Nastasi 9, Toppino 30, Buldo 9, Schellino, Camara, Colli 7, Zampolli.



