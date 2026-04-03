CALCIO SERIE C / Bra… credici fino in fondo: sabato alle 17:30 arriva il Forlì

Si entra nel rush finale del campionato di Serie C e domani, sabato 4, l’Ac Bra ospiterà il Forlì per la prima partita di un aprile più decisivo che mai per le sorti della società piemontese.

Il match, valido per la 35ª giornata del girone B, andrà in scena allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante: fischio d’inizio alle ore 17:30.

Il Bra arriva dal pareggio a reti bianche contro il fanalino di coda Pontedera: 0-0 maturato dopo 90 minuti non esaltanti, con il colpo del ko mancato da Akammadu in pieno recupero. Pari che ha comunque interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive per i cuneesi: Vis Pesaro (2-1), Pineto (2-1) e Arezzo (0-4). I piemontesi proveranno a tornare alla vittoria che manca ormai da troppo tempo: era infatti il lontano 31 gennaio quando i braidesi si imposero per 1-0 al “Sivori” con il Gubbio (marcatura di Sinani).

Ora per i ragazzi di Fabio Nisticò l’obiettivo salvezza diretta si fa sempre più complicato: infatti, con soli 12 punti a disposizione e ben 7 lunghezze dal 15° posto, diventa quasi impensabile brindare tra meno di un mese. Molto più probabile un prolungamento della stagione per i giallorossi che, verosimilmente, saranno impegnati il 9 e il 16 maggio nei playout in cui si decideranno le sorti del Bra.

Il Forlì arriva dal pareggio per 0-0 in casa con la Pianese, stop preceduto dalla cocente sconfitta rimediata sul campo del Campobasso (2-0 con reti molisane arrivate al 92’ e al 97’). I romagnoli proveranno dunque a tornare alla vittoria che manca dal lontano 28 febbraio, quando vinsero al “Tullo Morgagni” con la Torres (2-0). In caso di successo i forlivesi allontanerebbero quasi definitivamente lo spauracchio playout, scenario che a metà anno sembrava quasi impensabile.

Per ottenere il risultato tondo, i biancorossi dovranno limitare le numerose sviste difensive, come testimoniano i 46 gol subiti (quarta peggior retroguardia del girone B), e colpire ogni qual volta gli concesso: per loro, finora, ben 38 sigilli e settimo miglior attacco del campionato. Mister Alessandro Miramari dovrà “sfatare” il tabù trasferta: i suoi ragazzi hanno infatti ottenuto solo 12 punti lontani dalle mura amiche, contro i 24 raccolti al “Tullo Morgagni”.

In classifica il Bra occupa la diciottesima e penultima posizione con 27 punti, mentre il Forlì è al 13° posto a quota 36, a sole due lunghezze sulla zona playout rappresentata dalla Torres (34).

Tre i precedenti tra le due formazioni: nella stagione 2013/14 i romagnoli si imposero in entrambe le sfida (3-5 e 4-0), mentre lo scorso 29 novembre finì 1-1 con Petrelli che rispose all’iniziale autogol di Saporetti. I bookmaker danno favorita la squadra ospite (1.90) con il successo dei padroni di casa che è dato a quota 3.70.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 255 con telecronaca di Alberto Pucci) e su NOW.

La partita sarà diretta da Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Andrea Recupero di Lecce e Dario Testaì di Catania, quarto ufficiale Gabriele Restaldo di Ivrea e operatore FVS Simone Mino di La Spezia.

Prossimo appuntamento per il Bra sabato 11 aprile con il Campobasso. Fischio d’inizio alle ore 14:30 allo stadio “Avicor Stadium Selvapiana” di Campobasso.