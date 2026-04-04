CALCIO B-F / Freedom FC Women, Pasqua di combattiva rimonta: 2-2 a Bologna

La Freedom FC Women si regala una Pasqua con il sorriso tornando da Granarolo dell’Emilia con un ottimo 2-2: contro il Bologna le ragazze di mister Michele Ardito vanno sotto per due volte pur creando tanto (dominando in particolare nella prima mezz’ora), ma hanno la forza, la caparbietà e la qualità di riacciuffare la quotata avversaria, uscendo così con un punto significativo dal “Luciano Bonarelli”. La compagine biancoblu prosegue così la serie positiva, giunta a 6 risultati utili consecutivi (e ben 12 nelle ultime 13 giocate), affacciandosi al rush finale della Serie B 2025-26 con una classifica di spessore, morale alto e con la possibilità sempre viva di centrare un piazzamento finale di prestigio.

Senza Vinoly, indisponibile dell’ultima ora, la Freedom si presenta con il 4-3-2-1: fra i pali Blatti, difesa con Marenco, Bianchi, Grange e Giuliano; a centrocampo Kaabachi, Errico e Zanni; Berveglieri e Zazzera alle spalle, in attacco, di Pasquali. Le padrone di casa si schierano con il 4-2-3-1): in porta Frigotto, retroguardia formata da Pellinghelli, Giovagnoli, Re e Fracaros; in mediana Giai e Fusar Poli; sulla trequarti Cavallin, Tironi e Rognoni; davanti Jansen.

Al “Luciano Bonarelli” grande prima mezz’ora della Freedom: al 7’ splendido taglio di Pasquali per l’inserimento di Zanni che supera il portiere e calcia, Giovagnoli salva miracolosamente sulla linea; sulla respinta Berveglieri manda a lato. 2’ dopo Zazzera sguscia in area da destra e tira forte a giro: Frigotto si oppone. Al 21’ altra clamorosa occasione ospite: angolo di Errico, sponda di Pasquali, Zazzera batte di prima intenzione e prende in pieno la traversa interna. La palla non supera la linea, la difesa spazza. Il Bologna si vede al 22’ con un tentativo di Rognoni bloccato da Bliatti, ma la prima vera chance rossoblu arriva al 36’: Giai per Rognoni che, da destra in area, rientra sul sinistro e scarica in porta, prendendo in pieno la traversa. A ridosso dell’intervallo, le emiliane la sbloccano: sinistro perfetto, al minuto 41’, proprio di Rognoni che trova l’angolino opposto all’ingresso dell’area, 1-0.

Il colpo subito non abbatte le cuneesi che, nella prima parte di ripresa, fanno 1-1: bella giocata sul fondo di Zazzera che mette in mezzo per la zampata vincente di Pasquali, parità. L’equilibrio dura poco: al 64’ Rognoni serve da sinistra Battelani, appena entrata in campo, che in corsa pesca il jolly, traversa-gol e 2-1.

La Freedom, però, c’è: al 64’ stop e tiro di Zazzera in area, sfera alta. Bonetti, anch’essa subentrata, si libera con un bella giocata solitaria, mettendola sul sinistro e calciando al 77’: Frigotto vola e devia in corner. La pressione biancoblu viene premiata a 3’ dal 90’: spiovente di Giuliano, sul secondo palo sbuca ancora Pasquali, di nuovo lesta nell’insaccare, 2-2. Finisce così: la Freedom continua la striscia positiva e si prende il 6° posto solitario in classifica. La Serie B, ora, si ferma: Errico e compagne torneranno in campo domenica 26 aprile ed ospiteranno al “Paschiero” il Brescia.

BOLOGNA-FREEDOM 2-2

Reti: 41’ Rognoni (B), 57’ e 87’ Pasquali (F), 64’ Battelani (B).

Bologna (4-2-3-1): Frigotto; Pellinghelli, Giovagnoli, Re, Fracaros (70’ Spinelli G.); Giai (62’ Marengoni), Fusar Poli; Cavallin (62’ Tucceri Cimini), Tironi, Rognoni (80’ Tardini); Jansen (62’ Battelani). A disp. Lahteenmaki, Lovecchio, Prinzivalli, Lauria. All. Di Donato.

Freedom FC Women (4-3-2-1): Blatti, Marenco, Bianchi, Grange, Giuliano (90’ Ravnachka); Kaabachi (74’ Spinelli J.), Errico, Zanni; Berveglieri (57’ Imperiale), Zazzera (74’ Bonetti) Pasquali (90’ Perin). A disp. Scherlizin, Casella, Mele, Morini. All. Ardito.

Arbitro: Alessandro Dallagà di Rovigo (Michele Poneti e Letizia Quartararo di Firenze)