CALCIO / Serie C: Bra rimonta e chiude 2 a 1 contro il Forlì

Con tutto quello che ha, e anche di più, nel tardo pomeriggio di ieri (sabato 4 aprile) il Bra ha nuovamente assaporato il gusto prelibato del successo e scartato 3 punti d’oro “nell’uovo di Pasqua”, meritatissimi per quello che ha espresso e sancito il rettangolo verde (in erba sintetica) del “Sivori” di Sestri Levante. 2-1 in rimonta sul Forlì, sigillato da Giorgio Lionetti e Lorenzo Milani. I ragazzi allenati da Fabio Nisticò sono così saliti a quota 30 punti, riaprendo “ogni tipo di discorso” a 270 minuti dalla conclusione della stagione regolare.



Andiamo in cronaca.



Forlì in gol al 3’, calcio d’angolo e Onofri insacca un tap-in praticamente sulla linea di porta dopo una parata reattiva di Renzetti. Il Bra reagisce e costruisce con il passare dei minuti, Lionetti da destra mette a rimorchio per La Marca, destro alto sopra la traversa al quarto d’ora. Un minuto dopo, Sinani calcia a botta praticamente sicura, la difesa ospite si salva. 1-1 giallorosso al 21esimo: destro fil di palo di Lionetti all’altezza del dischetto su suggerimento Armstrong! Ancora i padroni di casa, grandissima mezza rovesciata Sinani (24’) e parata importantissima di Martelli in angolo, Bra a un passo dal 2-1. Intervallo.



Colpo di testa a lato di poco di Franzolini (5’). Fa il suo ritorno in campo di Lorenzo Milani (per Lia) dopo lo stop a causa di un fastidio muscolare, così come Capac (per Baldini) tra il 13’ e il 19’. FVS chiamato dal Forlì, ma il fallo di Lionetti è stato commesso fuori area. Sorpasso Bra al minuto 24: ripartenza La Marca, sfera sul secondo palo per Milani, controllo e sx sul primo palo e grande gioia braidese per il 2-1! Tiro centrale di Akammadu dal limite, al 39’, controllato dal portiere avversario. Nei 6 minuti di recupero (poi diventati 8), al 49esimo il Bra richiama l’FVS per un contatto in area con Capac, ma il direttore di gara fa giocare. Finisce 2-1, con gli applausi della squadra presi e fatti sotto la tribuna occupata dalla tifoseria organizzata giallorossa.



Sabato 11 aprile (ore 14,30) Campobasso-Bra al “Molinari”.



Bra: Renzetti, Lia (13′ st Milani), Sganzerla, Sinani (38′ st Akammadu), Lionetti, Armstrong (38′ st Maressa), Fiordaliso, De Santis, La Marca, Brambilla (19′ st Tuzza), Baldini (19′ st Capac).

A disp: Franzini, Rottensteiner, Pretato, Corsi, Campedelli, Rabuffi.

Allenatore Fabio Nisticò.

Forlì: Martelli, Menarini, Franzolini, Selvini (1′ st Ilari), Macrì (42′ st Zagre), Farinelli, Trombetta (29′ st Petrelli), De Risio, Cavallini, Manetti (29′ st Mandrelli), Onofri.

A disp: Calvani, Tagliaferri, Ripani, Greco, Spinelli, Gheza, Scaccabarozzi, Rossi.

Allenatore: Alessandro Miramari.

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata (assistenti: Recupero di Lecce e Testaì di Catania; quarto ufficiale: Restaldo di Ivrea; operatore FVS: Mino di La Spezia).

Marcatori: 3′ pt Onofri (F), 21′ pt Lionetti (B), 24′ st Milani (B).

Note: tardo pomeriggio soleggiato e primaverile, terreno di gioco in erba sintetica; 115 biglietti venduti, 44 abbonati e 15 ospiti; ammoniti La Marca, Lionetti (B), Onofri (F); 46′ st espulso mister Nisticò (B).