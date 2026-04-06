Fossano diventa la House of Volley Femminile della Provincia di Cuneo

Fossano si prepara a diventare il punto di riferimento della pallavolo femminile in provincia di Cuneo. Nasce infatti la House of Volley Femminile, un progetto innovativo e fortemente radicato nel territorio che punta a creare un centro di eccellenza capace di accogliere e sviluppare le squadre élite nate da una visione condivisa tra società sportive.

Promosso da Cuneo Granda Volley Academy e Libellula Volley, il progetto si distingue per la sua natura inclusiva e collaborativa: numerose realtà pallavolistiche del territorio saranno coinvolte attivamente, contribuendo a costruire un sistema strutturato, moderno e orientato alla crescita delle atlete e del movimento.

La scelta di Fossano non è casuale. La città rappresenta una posizione strategica e centrale all’interno della provincia, facilmente raggiungibile e già dotata di strutture e competenze ideali per ospitare un’iniziativa di questa portata. Una vera e propria “casa” della pallavolo femminile, pronta a diventare punto di riferimento per società, atlete e famiglie.

La House of Volley non sarà solo un polo per l’alto livello, ma anche un luogo di formazione e crescita a 360 gradi. Parallelamente, infatti, verranno attivati percorsi dedicati alla pallavolo femminile fin dalle basi, con progetti di minivolley, squadre giovanili e attività strutturate per tutte le fasce d’età, creando una filiera completa che accompagni le atlete nel loro percorso sportivo.

L’obiettivo è chiaro: costruire un modello virtuoso che valorizzi il talento locale, favorisca la collaborazione tra società e rafforzi l’identità sportiva dell’intero territorio provinciale.

Con la nascita della House of Volley Femminile, Fossano si candida così a diventare il fulcro di un movimento in crescita, un simbolo di unione e visione condivisa, capace di portare la pallavolo femminile cuneese verso nuovi e ambiziosi traguardi.