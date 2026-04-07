CICLISMO / Officine Mattio, doppia vittoria assoluta alla Mercan'Tour Madone Peille

Sabato 4 aprile, il Team OMCC ha preso il via alla Mercan'Tour Madone Peille, ciclosportiva internazionale disputata a Peille, nelle Alpi Marittime francesi. Per il Team OMCC hanno gareggiato cinque atleti: Luca Cavallo, Massimiliano Barbero Piantino, Vanessa Santeliz, Federico Borella e Alex Worsdale.

Luca Cavallo ha vinto alla grande la sua prima uscita stagionale, al termine di una gara condotta con intelligenza tattica. Sul primo colle si è formato un gruppo di testa di sette corridori tra cui: Cavallo, Barbero Piantino e Worsdale. Sul secondo colle Worsdale si è staccato; il gruppo di testa si è ridotto a cinque fino all'imbocco del Col de la Madone, dove Cavallo ha alzato il ritmo. Negli ultimi due chilometri l'attacco decisivo, e la vittoria arrivata in solitaria.

Massimiliano Barbero Piantino ha concluso quarto assoluto e terzo di categoria, dopo aver fatto parte del gruppo di testa per quasi tutta la durata della gara. Federico Borella ha chiuso settimo, Alex Worsdale ottavo.

Vanessa Santeliz ha conquistato l'assoluta femminile, raggiungendo il suo secondo podio stagionale. Ha corso gran parte della prova in testa, gestendo il ritmo del gruppo nelle fasi di salita. In discesa ha perso il contatto con il gruppo e ha affrontato in solitaria il tratto vallonato prima di Castillon, per poi risalire sul Col de la Madone e concludere la gara con una prestazione di carattere.

La Mercan'Tour Madone Peille è una delle ciclosportive più impegnative della Riviera francese e costituisce l'evento di apertura del Challenge Granfondo Alpes-Maritimes. Il percorso lungo, sul quale gareggiavano gli atleti OMCC, misura 110,5 km con 2.650 metri di dislivello positivo e tocca il Col de Braus, il Col de l'Ablé, le vallate del Paillon e Lucéram, prima del finale al Col de la Madone. Un tracciato noto per essere frequentato quotidianamente dai professionisti del WorldTour per i propri allenamenti.