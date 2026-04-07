ATLETICA / A Mondovì scatta il conto alla rovescia per il Meeting di Primavera

A due mesi esatti dall’evento, Mondovì si prepara ad accogliere una nuova, attesissima edizione del Meeting di Primavera, in programma martedì 2 giugno 2026 sulla pista “Fantoni Bonino”. Dopo lo storico salto di qualità dello scorso anno, con l’ingresso nel circuito internazionale di World Athletics, la manifestazione organizzata dall’Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo si conferma tra gli appuntamenti di riferimento nel panorama dell’atletica leggera.

L’edizione 2026 rappresenta una tappa fondamentale in un percorso di crescita costruito nel tempo, che guarda ora a un ulteriore consolidamento del prestigio internazionale. L’obiettivo è chiaro: alzare ancora il livello tecnico e organizzativo, attirando atleti di alto profilo e offrendo al pubblico uno spettacolo sportivo di grande valore.

«L’ingresso internazionale ottenuto lo scorso anno è stato un punto di partenza, non di arrivo – sottolinea il presidente Fabio Boselli –. Il Meeting è “parte” della nostra società e vogliamo continuare a farlo crescere, valorizzando l’impianto e promuovendo Mondovì come palcoscenico di atletica di alto livello».

Sulla stessa linea il responsabile organizzativo Enrico Priale: «Siamo consapevoli del grande lavoro necessario per garantire un evento, prima di tutto, sostenibile e di livello sempre più alto. L’obiettivo è confermarsi nella top ten dei migliori meeting italiani, cercando di migliorare la decima posizione dello scorso anno, senza snaturare la nostra identità».

Il successo del 2025: numeri e spettacolo internazionale

L’edizione 2025 ha segnato un debutto internazionale di grande impatto, con oltre 800 atleti in gara e più di 120 giovani esordienti coinvolti nel pre-meeting. Tra i protagonisti più attesi, Samuele Ceccarelli aveva conquistato i 100 metri con un brillante 10’’32, superando Roberto Rigali (10’’45) in una sfida tutta a tinte azzurre.

Grande spettacolo anche nelle gare femminili, con le azzurre Alice Pagliarini protagonista nei 100 metri e Gaya Bertello vincitrice dei 200. Ma il meeting ha offerto emozioni in tutte le discipline tra disco, giavellotto, salto con l’asta, ostacoli e lungo.

Un evento che guarda avanti, nel segno della tradizione

Il Meeting di Primavera continua a rappresentare non solo un grande evento sportivo, ma anche un momento simbolico per la città. Il 2 giugno resta infatti una data dal forte valore emotivo, il giorno della scomparsa dell’indimenticato di Milvio Fantoni, figura storica dell’atletica monregalese.

Con il supporto di volontari, tecnici e giovani atleti, l’edizione 2026 si prepara a rinnovare questa tradizione, con l’ambizione di confermarsi tra i meeting più rilevanti a livello nazionale e internazionale. L’appuntamento è fissato: Mondovì è pronta a correre ancora.