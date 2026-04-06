Bocce: l'Auxilium Saluzzo aspetta la Marenese

Dopo lo stop per le festività pasquali, riprende ritmo nel prossimo fine settimana, l’attività agonistica della Bocciofila Auxilium Saluzzo, del presidente Pieraldo Moine. Per la specialità, nella serie A, sabato 11 aprile, titoli di coda per il massimo campionato, che programma l’ultima giornata della regular season. Un turno particolarmente importante per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, impegnata a partite dalle ore 14, al bocciodromo saluzzese di Via Circonvallazione 4bis. Il team di Michela Perassi, incrocerà i trevigiani della Marenese, in un match per i saluzzesi, importante per restare in serie A. All’andata grande exploit per Castellino e soci, vincitori per 19 a 5. La compagine saluzzese, penultima in classifica con Quadrifoglio, punta alla salvezza diretta,per evitare i play out, deve assolutamente vincere,e sperare nei risultati positivi, provenienti dagli altri campi con i friulani, giocare in casa con Bocce Mondovi’,ed il Nus fanalino di coda distaccato di un punto, giocare sui campi della Perosina Boulenciel. A livello giovanile, si sono conclusi le qualificazioni ai campionati giovanili di tiri, che si terranno il 4 e 5 luglio in Valle d’Aosta, a Point Saint Martin, che ha visto per gli under 15 le qualificazioni di Bryan Collet nel precisione e progressivo, negli under 18 di Nicolò Buniva nel precisione e progressivo, e Federico Rainero nel precisione. Per la specialità petanque, nella serie A femminile, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, già retrocessa, ospita in casa domenica 12 aprile, il Passatore.

Nella foto di Mauro Parena fase di gioco del match di andata Marenese ed Auxilium Saluzzo