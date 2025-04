Tenta di gettarsi dal sesto piano del "Santa Croce": salvato dagli agenti della sicurezza

Salvato in tempo, voleva gettarsi nel vuoto dal sesto piano dell'ospedale S.Croce e Carle di Cuneo.



Una storia a lieto fine quella di un uomo di mezza età che, sopraffatto dalla disperazione per le sue complicate condizioni di salute e per quelle della moglie, non ha retto al peso volendo porre fine alla sua pena con un gesto anticonservativo.



L'uomo, domenica 6 aprile, si è recato in ospedale a bordo della propria auto, poi parcheggiata all'ingresso di via Michele Coppino. E’ salito al sesto piano servendosi dell'ascensore e una volta lì si è affacciato a un balcone tentando di scavalcarne la ringhiera.

Fortunatamente alcuni passanti dalla strada hanno notato il suo tentativo e, dopo averlo visto sporgersi, hanno allarmato la portineria, che ha chiesto l'intervento delle guardie giurate in servizio in quel momento all’interno della struttura. Altrettanto provvidenziale il loro intervento, che prima hanno raggiunto l’uomo insieme a un’infermiera del reparto di Gastroenterologia, per poi convincerlo a desistere dal proprio intento. Una volta in salvo, l'uomo si è lasciato andare a un pianto liberatorio.



Accompagnato in pronto soccorso e ricoverato in osservazione per una notte, è stato dimesso ed è potuto tornare dalla moglie.



La sua personale vicenda, paradigma di un dramma sempre più comune che scuote le coscienze, rimarrà probabilmente tra i ricordi più belli di chi ha avuto la prontezza di prestare un così prezioso conforto al suo prossimo. Una storia che infonde speranza e fiducia, nel poter trovare anche vicino a noi empatia e comprensione di fronte ai momenti di debolezza che la vita talvolta riserva.



DOVE CHIEDERE AIUTO

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112. Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it. Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it. Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.