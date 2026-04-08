A Verduno “Luci nella notte”: musica e parole nelle Antiche Cantine per un pomeriggio tra suono e narrazione

Verduno si prepara ad accogliere un pomeriggio costruito sull’incontro tra linguaggi diversi. Domenica 12 aprile, alle 17.30, nelle Antiche Cantine Municipali, andrà in scena “Luci nella notte”, un evento che intreccia musica e parola in una dimensione raccolta, quasi sospesa.

Il titolo richiama un’atmosfera precisa, quella di un racconto che si sviluppa per immagini e suggestioni, accompagnato dal suono della chitarra di Mario Martinengo e dalle voci recitanti di Chiara Costantini e Davide Parisato. A completare il quadro, la partecipazione delle cantanti Lorella Giordano e Antonella Malvicino, chiamate ad arricchire il percorso con interventi vocali.

La scelta dello spazio non è secondaria: le Antiche Cantine Municipali diventano parte integrante dell’esperienza, luogo capace di restituire profondità e risonanza a una proposta che punta più sull’ascolto che sull’effetto, più sulla relazione tra chi interpreta e chi partecipa che sulla semplice esecuzione.